Silnice u Stružné patří mezi nejvíce nebezpečné, pomůže odbočovací pruh

„Ve sledovaném období se zde staly dvě vážné dopravní nehody,“ konstatoval mluvčí společnosti Václav Bálek. Databáze pojišťovny přitom vychází z údajů policie.

„Podmínkou pro zařazení konkrétního místa je vznik alespoň dvou na sobě nezávislých nehod s těžkými zraněními, případně smrtí, mezi nimiž nebyla vzdálenost větší než sto metrů,“ vysvětlil podstatu žebříčku Bálek.

Silnice I/6 patří k nebezpečným i podle statistik policie. V teritoriu krajských policistů se vloni stalo pět nehod, při nichž zahynuli celkem čtyři lidé.

„Více než polovina z celkového počtu nehod s fatálními následky se stala z příčin, kterým lze jen těžko předejít dopravní úpravou. Jde například o přejetí do protisměru a srážku s protijedoucím autem či náhlé vkročení chodce do vozovky přímo před přijíždějící vozidlo,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Vybudují odbočovací pruh

V Karlovarském kraji při dopravních nehodách loni zahynulo celkem jednadvacet lidí. V meziročním srovnání to bylo o devět více. Motoristé v roce 2018 bourali ve 2977 případech, což je pouze o deset nehod více než v roce 2017.

Nelichotivou statistiku úseku u Stružné může pomoct zlepšit rozšíření silnice u odbočky na Stružnou a Žalmanov. Ředitelství silnic a dálnic zde připravuje vybudování odbočovacího pruhu, který na frekventované silnici žalostně chybí.

„Práce začnou v polovině dubna,“ nastínil záměr správců silnic a dálnic Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic. Úpravy, které si vyžádají částečnou uzavírku asi dvousetmetrové části silnice s kyvadlovým provozem, vyjdou na 6,5 milionu korun.

Z dlouhodobějšího hlediska je podle statistik pojišťovny Allianz rizikových úseků více. Patří mezi ně například sjezd do Karlových Varů u odbočky na Hůrky. Za poslední tři roky se zde stalo 25 nehod se dvěma smrtelnými zraněními.

V žebříčku dlouhodobě figuruje i silnice I/21 u Drmoulu. Zde utrpěli mezi lety 2015 až 2017 tři lidé těžká zranění. Této lokalitě ovšem výrazně pomůže stavba obchvatu.

S neúměrně vysokým nárůstem dopravy se obec potýká od dokončení dálnice D5. „Silnice, na které naše obec leží, se stala prakticky dálničním přivaděčem. My jsme zpočátku žili v naději, že to nebude dlouho trvat a dočkáme se obchvatu. Nakonec to ale trvalo téměř dvě desetiletí,“ uvedla při zahájení tavby obchvatu tehdejší starostka Drmoulu Vladislava Chalupová.