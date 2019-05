Města kvůli suchu omezí sekání trávy. Čekají, že se díky tomu vrátí motýli

„Loni slunce často sekanou trávu spálilo. Letos chceme dělat vše pro to, abychom zdravé zelené trávníky ve městě udrželi. Nebudeme sekat trávu úplně nakrátko a vybrali jsme několik odlehlejších lokalit, kde úpravu travního porostu omezíme. Sekačky zde vyjedou jednou, maximálně dvakrát do roka,“ předestřel plán chebské radnice místostarosta Jiří Černý.

Uvedl, že zóny s nižší frekvencí sekání nebudou v blízkosti lidských obydlí. „Mluvili jsme například o stráni na Krajince, o Gertnerových sadech či o prostoru za ulicí Mírová na Spáleništi. Postupně chceme vytipovat další lokality, budeme samozřejmě reagovat na připomínky občanů,“ doplnil Černý.

Hlavním smyslem opatření je podle něj ochrana porostu a také návrat motýlů či včel. „Nízko střižená tráva nemá šanci vlnu veder přežít. Také jsme se shodli, že sekat se bude v závislosti na počasí a nikoli podle předem nastaveného harmonogramu,“ doplnil zástupce starosty Miroslav Plevný.

Prostředí ve městě mají zlepšit i takzvané motýlí louky, na nichž by kvetly luční květiny a které by poskytovaly útočiště užitečnému hmyzu. Barevná louka by měla vyrůst například u křižovatky Májové a Sládkovy.

Omezit sekání chtějí i v Karlových Varech. „Zejména v lesoparcích, okolí cest, silnic, cyklostezek a areálech zdraví budeme udržovat pouze prostupnost cest, zbytek porostu necháme přirozenějšímu vývoji,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Podle něj však jsou ve městě místa, kde je včasná a důkladná úprava trávníků žádoucí.

„Jde o rozsáhlé plochy zeleně na sídlištích a o městské lázeňské parky, které jsou z estetického hlediska zahradnicky koncipovány jako pobytové trávníky doplněné květinovými záhony. A především jsou pod trvalou závlahou. Tím poněkud padá důvod zadržení vody v krajině. My do zelených ploch vodu přivádíme, a trávník tak pro své okolí funguje částečně jako zvlhčovač vzduchu a klimatizace,“ vysvětlil Kopál.

Doplnil, že voda na zavlažování se čerpá z řeky. Město také uvažuje o tom, že by začalo ve větší míře využívat zachycenou vodu srážkovou, a to především pro provoz květinového zahradnictví a kompostárny.

V Mariánských Lázních letos poprvé zkoušejí zakládat takzvané motýlí louky se spoustou lučních květů.

„Uvidíme, jak se to chytne. Máme vybrané tři lokality v okolí Rudolfova pramene, kde není tak častá seč. Doufáme, že se díky tomu do města vrátí motýli a další druhy užitečného hmyzu, který v posledních letech téměř vymizel. Také jsme upravili pravidelné sekání. Stroje vyjíždějí podle aktuální potřeby, pokyn k seči vydává náš odbor životního prostředí,“ řekl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Tráva někde zůstává vyšší i kvůli živočichům

Udržet vodu v krajině se snaží i ve Františkových Lázních. „Sekat ve městě je žádoucí, parky musí být i na pohled udržované. Ale už řadu let máme v zelených plochách vysázené cibuloviny nebo semena lučních květin. Místa výsevu se pak nechávají volně růst. Také na plochách u lesoparku zůstává tráva vyšší, i kvůli živočichům. Podobně obnovujeme přirozené louky v rezervaci Soos, kde se vyskytují vzácné druhy motýlů,“ konstatoval starosta Jan Kuchař.

Kroky měst ochránci přírody vítají. „Zejména v lokalitách, které jsou vzdálené od zástavby, je účelné, aby posloužily jako útočiště i někomu jinému než jen lidem,“ zamyslel se Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Nečekáme, že bychom třeba v Mariánských Lázních mohli hostit nějaké extrémně vzácné druhy motýlů, ale vzrostlejší trávník by mohl poskytnout útočiště alespoň běžným druhům hmyzu. Časté sekání má smysl pouze na intenzivně využívaných místech. Ale i tady může být pohled na neposekanou rozkvetou louku plnou kohoutků, chrp či kopretin pro návštěvníka atraktivní. Když se k tomu přidá možnost pozorovat rej motýlů, je to takový příjemný bonus navíc,“ doplnil Tájek.