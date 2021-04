Vtipů na covid už bylo dost, říká kreslíř, který chystá festival humoru

Kolikátý ročník festivalu se letos uskuteční?

Měl by být už šestý. Přestože situace ohledně nákazy stále není ideální, v přípravách pokračujeme, jako kdyby se nic nedělo. Chceme být připraveni. Věříme, že náš festival se uskuteční i díky tomu, že je to akce pod širým nebem.

Kdy a kde by se měl konat?

Kreslené vtipy vystavíme znovu na pěší zóně ve Františkových Lázních v době od 5. do 10. července. Panely už máme zakoupené z loňska, nyní došlé vtipy kompletujeme a třídíme. Až přijde čas, necháme je vytisknout a těsně před zahájením obrázky na panely navěsíme.

Jaké bude tentokrát téma, na které autoři svoje vtipy tvoří?

Letošní téma je historie. Je to velmi široký pojem, ale byl to od začátku úmysl. Je úplně jedno, zda to budou vtipy z pravěku, starověkého Egypta nebo z objevování Ameriky. Prostě cokoli. Očekáváme, že došlá díla budou velmi různorodá, a o to právě jde.

Nebojíte se, že vtipů přijde velmi mnoho a budete je muset náročně třídit?

Zvládnout se to dá. Už jsme se s tím v předchozích ročnících setkali, takže máme praxi a víceméně s tím počítáme. Došlé fóry budeme selektovat podle názoru poroty a veřejně vystavíme přibližně osm stovek nejlepších.

Budou tu vtipy i na covid?

Vtipů na tohle téma, které vidím na sociálních sítích, je hodně. Lidé vtipkují na covid, roušky, rozestupy i často rozporuplná politická nařízení. Výstavy vtipů na covid se konaly tuším na Slovensku, v Chorvatsku, ale i jinde. Já si myslím, že toho už bylo dost. Když jsme uvažovali o našem letošním festivalu, rozhodli jsme se, že covid nechceme.

Napadají i vás vtipy na tohle téma?

Napadají a také jsem je zpočátku dělal. Ale najednou se jich vyrojilo tolik, že už to vypadalo na další pandemii, tentokrát v oblasti vtipů. Takže mám nyní dojem, že už to stačí. Že jsou tím lidé tak nějak přesyceni. Sám sobě jsem si řekl, že na tohle téma vtipy dělat nechci. Občas mi sice nějaký ještě vyplave, ale spíš se snažím vtipkovat na jiná témata.

Máte na stole nějaké vtipy pro letošní ročník festivalu?

Ano, autoři již svá soutěžní díla posílají. Vtipné obrázky přišly například z Austrálie, Ázerbajdžánu, Brazílie, USA, Japonska a mnoha dalších zemí. Nejvíc vtipů samozřejmě očekáváme z Česka a ze Slovenska. Ty ale, nevím proč, vždycky chodí až na poslední chvíli. Takže na ty ještě čekáme.

Jak vidíte coby kreslíř situaci ohledně covidu?

Můj obor naštěstí není závislý na kontaktu s lidmi. Nepotřebuji hosty v restauraci, zákazníky, ani diváky v divadle. Moje povolání je vlastně v lockdownu stále. Ta situace mne zase až tolik nezasáhla, není to pro mne tolik bolestivé jako pro jiné profese. Nicméně práce samozřejmě ubyla, protože dřív jsem například objížděl kulturní akce a kreslil na počkání karikatury. Čekám rovněž, až se otevřou knihkupectví a začnou se opět ve větším vydávat knihy, protože pak stoupne poptávka i po nás, po kreslířích. V současnosti pracuji na několika knížkách, ale zároveň mám štěstí, že moje služby chtějí různá města, soukromníci a firmy. Práce tedy je, ale není jí tolik.

Je obtížné vtip vymyslet?

Jak se to vezme. Někdy je a jindy není. Jde o to, na jaké téma jej vymýšlím a zda je mi blízké. Kdybych to shrnul, vtipy vznikají buď takzvaným vypocením u stolu, anebo spontánně, například při jízdě autobusem, při nákupu či v restauraci. Často stačí jen něco zaslechnout nebo vidět.

Existuje oblast, které se při tvorbě vtipů vyhýbáte? Na co si dáváte pozor?

Vyhýbám se vtipům na lidi s postižením. To mi přijde neetické a velmi lehce jde v této oblasti sklouznout do trapnosti. A hlídám se při erotických vtipech. Tady dbám na to, aby byl vtip lechtivý, ale ne vulgární. Podle tohoto hlediska selektuji díla i v humoristickém časopise Tapír, který jsem založil. Jde mi o to, aby jej mohly bez obav číst i děti školou povinné.

A vaše oblíbené téma?

Když o tom tak přemýšlím, tak asi žádné. Baví mne vymýšlet vtipy ze všech oblastí života. Rád objevuji vtipné momenty ve vztazích mezi ženami a muži, v zaměstnání… Mám rád černý humor. Kdysi jsem například četl v novinách, že jeden z pražských hřbitovů pořádá den otevřených dveří. Okamžitě mne napadl fór, který jsem hned hodil na papír. Nakreslil jsem hroby a hrobky a všechny byly otevřené. To je ten černý humor. Ten mne opravdu hodně baví.