Návštěvníky Františkových Lázní rozesměje 1500 vtipů

„Svá díla poslali na západ Čech kreslíři z nejrůznějších koutů světa. Nejdál to asi měli ti z Kuby či Austrálie. A úplně poprvé tu ukážeme, čemu se smějí lidé ve Spojených státech,“ řekl zakladatel festivalu, chebský kreslíř Mirek Vostrý.

Do soboty 13. července si tak návštěvníci i obyvatelé města budou moci v prostoru Národní třídy a lázeňské kolonády projít výstavu a zasmát se vtipným kresbám, které jsou letos zaměřeny na téma Zdravotnictví.

V pátek 12. července a v sobotu 13. července se navíc uskuteční bohatý doprovodný program. Vystoupí The Backwards (Beatles revival) nebo skupina Inflagranti s Václavem Noidem Bártou.

Vedle soutěžní výstavy fórů připravili organizátoři souběžnou výstavu mistrů českého kresleného humoru, jako jsou Jiří Slíva, Jiří Winter Neprakta, Jaroslav Kerles a Vladimír Jiránek, na níž se chystají pokřtít knihu plnou nesmrtelných vtipů Jiřího Wintera Neprakty.

O vítězi soutěžní sekce, který si z Františkových Lázní odveze cenu Zlatý tapír, rozhodne sedmičlenná mezinárodní porota, v níž zasedne mimo jiné i publicista Ivo Šmoldas. Svého favorita budou vybírat i samotní návštěvníci, a to prostřednictvím hlasovacích lístků.

Novinkou pak bude vyhlášení autora, který vstoupí do kreslířské Síně slávy. „Měl by to být člověk, který je pro kreslený humor velkým přínosem. Víc neprozradím,“ dodal Mirek Vostrý.

Lákavou součástí celé akce je možnost setkat se osobně s některými autory kresleného humoru. Ve stanu kreslířů je možné ulovit podpis, karikaturu či kresbičku do památníku.