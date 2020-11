Inverze je vytrvalá, vesnici na Sokolovsku zasypal průmyslový sníh

Říká se tomu průmyslový sníh a podle Rudolfa Kovaříka, pozorovatele počasí ze Šindelové na Sokolovsku, je k jeho tvorbě zapotřebí dokonalé souhry hned několika okolností.



„Není to jednoduchý proces a neděje se tak často. Průmyslový sníh dokáže vykouzlit pouze inverzní situace. Pak je také zapotřebí nízkých teplot. Zdrojem jsou většinou chladicí věže elektráren nebo plynáren. Když se pak díky inverzi udělá nad krajinou poklička, tlustá vrstva mlhy nedovolí, aby se pára z komína rozptýlila nad oblastí, drží ji a otáčí zhruba jen v 900 metrech. Pak se to vysráží, vytvoří se vločky a začne sněžit,“ popsal jev Kovařík.

Zdrojem páry nad Dolními Nivami byla podle něj nedaleká chladicí věž v kombinátu Vřesová. Při teplotě asi tři stupně pod nulou vystoupala pára do nízké výšky.



„Někdy se to stane, aniž by si toho někdo všiml. Tentokrát ale sníh napadal přímo do vesnice, na silnici první třídy směrem do Kraslic,“ podotkl Kovařík.

Než průmyslový sníh spadne na krajinu, tak to podle pozorovatele počasí nějakou dobu trvá. „Inverze totiž musí být stálejšího charakteru, a to asi tři až čtyři dny. Pokud by třeba během té doby na chvíli vysvitlo sluníčko, celý proces se přeruší,“ vysvětlil.

Vysoká vlhkost vzduchu spolu s teplotami pod bodem mrazu v posledních dnech tvořily ve vyšších polohách Karlovarského kraje také námrazu. Podobný ráz počasí se předpokládá i v příštích dnech.