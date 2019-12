I střelba z praku může být věda. Koná se v ní mistrovství světa

“Je to takový srandazávod,” vysvětlil Karel Berka, jeden z organizátorů. On sám začal z praku střílet v někdy v roce 2007. Jednou se byl podívat, jako rodilý Březovák, na místních závodech. “Tak jsem si to poprvé zkusil. Později jsem se odstěhoval do Kynšperka, a tam jsem jednou v hospůdce vyhecoval pár kamarádu. Zeptal jsem se co dělají druhý den, a tak jsme šli střílet z praků,” poznamenal s úsměvem.



O úspěšnosti březovského klubu v prakistických soutěžích svědčily v sobotu také vystavené trofeje. Klub patří v rámci republiky mezi nejlepší. V jeho barvách střílí také mistr republiky. “Dalo by se říct, že mezi nejlepšími deseti střelci v republice jich máme tak pět nebo šest,” uvedl Berka.

Prakisté jezdí na soutěže po celém světě. Na jaře byli například v Číně, Březovou tam zastupovala Anna Dušková stejně jako v Anglii, kde vyhrála. V evropské konkurenci hrají prim prakisté ze Španělska nebo Itálie. Výborní střelci jsou také v Belgii nebo Německu. Právě s nimi Češi bojují o umístění.

Pravidla jsou daná

Střelba z praku má dnes přísná pravidla, a nejen ta bezpečnostní. Zatímco dříve čeští prakisté používali olověné kuličky o průměru 11,3 milimetru, po zkušenostech z mezinárodních soutěží přešli na ocelové o průměru 9,8 či dokonce 7 milimetrů. “Zjistili jsme, že nám oproti konkurenci létají takové padáčky, takže jsme přešli na menší průměry. Na mezinárodních závodech se střílí i na patnáct metrů, my střílíme na deset metrů,” vysvětlil Berka.

Změnila se také jejich výzbroj. Zatímco dříve stříleli z vesměs podomácku vyrobených praků, dnes je to už jinak. Na mistrovství světa totiž objevili novou techniku. “Jde o čínské praky, ze kterých se výborně střílí. Pořídit se dají poměrně levně, dostanete je i s gumami nebo kůžemi či kuličkami. Prostě to ale funguje,” řekl Karel Berka.