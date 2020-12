Nová poliklinika v Chebu budí obavy, zdravotníci budou jednat s investorem

„Naším cílem byla diskuze o projektu výstavby nové polikliniky u nádraží. Vyjádřili jsme pochybnosti nad reálností projektu a obavu, že předkládaná tvrzení a sliby o rozšíření dostupnosti zdravotní péče nejsou naplnitelné. Lékaři, sestry, fyzioterapeuti, farmaceuti, zástupci laboratoří a další zdravotníci zformovaní do spolku jsou přesvědčeni o nereálnosti investorových slibů a o negativním dopadu pro stávající poskytovatele zdravotní péče, včetně chebské nemocnice,“ uvedla Barbora Zahradníková, předsedkyně Spolku chebských zdravotníků.

Podle jejích slov spolek není oponentem, ale spíše tazatelem. Chce dosáhnout toho, aby investor svůj záměr podrobně vysvětlil.



Namítá například, že zdravotní síť je až na praktické nebo zubní lékaře v Chebu stabilizovaná a ani zdravotní pojišťovny nechtějí navyšovat smlouvy současným lékařům. Obavy mají chebští zdravotníci i z možného negativního dopadu na chebskou nemocnici, která by přišla o část příjmů z ambulantních služeb. To by mohlo její pozici, která už tak není růžová, ještě více zhoršit.

„Domluvili jsme se, že spolek bude působit jako náš partner z hlediska zdravotnických informací a jejich správnosti. Na leden svoláme trojstrannou schůzku zástupců spolku, investora a města,“ konstatoval chebský starosta Antonín Jalovec s tím, že právě spolek by mohl přinést odborný pohled na problematiku, který dosud radnici chybí.

Na posledním jednání zastupitelstva projekt představil a obhajoval Jakub Pánik, bývalý náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro zdravotnictví, který se snažil obavy rozptýlit. Mimo jiné ujišťoval, že nová poliklinika by neměla nemocnici ohrozit a že není pouhou zástěrkou pro vstup silnějšího investora do Chebu.

„Vždy, když má vzniknout něco nového, ozvou se lidé, kterým třeba nové věci vadí. Nebo se týkají oblasti, v níž ti lidé podnikají či k ní mají vztah. To je normální proces a my s tím počítáme. Budeme se snažit o diskuzi, budeme argumentovat. Nemocnice v žádném případě nepřijde o žádné ambulantní výkony, naopak. S těmi jí můžeme maximálně pomoci. Nechceme jí dělat konkurenci. Otázka stojí jinak. Říkal jsem už i zastupitelům, aby pokud mají pocit, že je současný stav ohledně zdravotnictví v pořádku, novou polikliniku nepodpořili,“ vysvětlil Pánik.

On sám prý očekával, že členové spolku přijdou diskutovat už na zastupitelstvo. To se však nestalo.



„Nicméně je tu druhá šance. Máme se setkat zkraje nového roku a my budeme rádi vše společně řešit. Ale znovu opakuji, ta základní otázka je jednoduchá. Mají obyvatelé Chebu pocit, že je současná situace v pořádku?“ ptal se Pánik.

Ohledně nových lékařů, které má společnost Chebská zdravotní v plánu do města přivést, má také jasno.

„Šance získat novou krev není nereálná. Na společné lednové diskuzi určitě jednatel společnosti David Soukup všechny otázky zodpoví. I já jsem v pozici náměstka hejtmana zažil, že možnosti, jak získat nové lékaře, prostě jsou. Ale je třeba nabídnout něco, na co budou slyšet. Třeba právě novou polikliniku. Procesní řízení je pro tento typ projektu již odzkoušeno a my víme, že i v Chebu se to povede,“ uzavřel Jakub Pánik.