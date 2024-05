Ostrov uvažuje o oživení projektu na výstavbu stovek bytů, zájem o ně je

„Po bytech je v Ostrově hlad. Za poslední léta zde vyrostly pouze tři nové bytové domy, čtvrtý se realizuje. A všechny byly obsazené ještě před dokončením,“ konstatoval Lerch. V souvislosti s Ostrovem mezi ostrovy chce vedení města iniciovat jednání s developery. „Naším zájmem je najít toho pro město nejlepšího,“ zdůraznil starosta.

Projekt Ostrov mezi Ostrovy se týká lokality mezi starou a novou částí města. Jedná se o pozemky mezi Jáchymovskou ulicí a bývalou vlečkou.Ty mají asi 19 hektarů. Vzniknout by na nich mohlo zhruba 600 bytů, zatímco v bývalé hasičské stanici je plánováno pouze 14 bytů. Současně by se s bytovou výstavbou v projektu Ostrov mezi Ostrovy měly podle města pojit i nebytové prostory, aby nevzniklo jen samotné sídliště bez provozoven, obchodů, restaurací a podobně.

Podle starosty to tedy vypadá, že záměr vybudovat nový bytový dům místo dosluhující hasičské zbrojnice, kterou ostrovští dobrovolníci opouštějí, zatím půjde na druhou kolej. A to i přes fakt, že existuje projektová dokumentace na jeho výstavbu.

Opuštěný objekt pak chce do doby, než se rozhodne o jeho dalším osudu, radnice použít pro potřeby města. Mohl by například sloužit jako zázemí pro chystanou rekonstrukci domu kultury.

Ohledně bytové výstavby, ovšem té individuální, se v Ostrově rýsují nové možnosti v částech Květnová a Kfely. Jenom ve Kfelech je k dispozici 80 stavebních parcel.

Ostrov se podle Lercha potýká s nedobrou finanční situací. „Letošní rozpočet byl koncipovaný jako schodkový, kdy je výše schodku 120 milionů korun. Ten kryjí prostředky z fondu rezerv a budoucnosti. Investičních akcí je v Ostrově rozjetých spousta. Vedle zmiňované rekonstrukce domu kultury je to například i stavba krčku a nového sálu Základní umělecké školy. My si nyní necháme zpracovat analýzu toho, na co aktuálně vůbec máme prostředky,“ dodal Lukáš Lerch.