Na rekonstrukci vily Taormina nemá město peníze, raději ji prodá

Vila je jedním z dlouhodobě nevyužívaných objektů v Mariánských Lázních. „K takovému řešení jsme přistoupili z čistě pragmatických důvodů. Za posledních patnáct let se s Taorminou nic neděje, protože se ví o finanční náročnosti rekonstrukce té budovy,“ uvedl starosta Martin Hurajčík.

Město si v současné době nemůže tak nákladnou akci dovolit vzhledem k velkým výdajům z rozpočtu.

„Musíme udržovat parky a infrastrukturu, máme trolejbusovou MHD, podporujeme Západočeský symfonický orchestr, je třeba opravit budovu staré radnice. Město nemá sto milionů korun, aby mohlo vilu rekonstruovat. Bude lepší ji prodat,“ řekl Hurajčík.

U nájemního bydlení se peníze nevrátí

Připomněl, že tak vysoká investice by se v případě nájemního bydlení městu ani nevrátila. „Navíc jsme zjistili, že co se týče příjezdové cesty, nejsou zde vyjasněné majetkové poměry. K domu tedy oficiálně cesta neexistuje, celý objekt je přístupný jen přímo z ulice. To by se samozřejmě dalo řešit, ale byly by to další miliony navíc,“ podotkl starosta.

„Zkusíme dům prodat a smluvně zajistit, aby do určitého data bylo vydané stavební povolení, aby začala rekonstrukce nebo se uskutečnila kolaudace. Město tak bude mít pojistku, že se s Taorminou opravdu něco bude dít, že nezůstane další roky prázdná,“ řekl Hurajčík.

Zastupitelé už zveřejnění záměru prodeje Taorminy schválili. Teď vzniká znalecký posudek, který určí cenu nemovitosti.

Nemocnice už objekt nepotřebovala

Taormina je jedním z dlouhodobě nevyužívaných objektů ve městě. Rozlehlá vila sloužila nejprve jako lázeňská ubytovna. Když v červenci 1945 vypukla ve městě tyfová epidemie, při níž onemocnělo více než sto šedesát lidí, vznikl v Taormině nemocniční pavilon s infekčním oddělením a šedesáti lůžky. Pak už Taormina sloužila nemocnici, která v 60. letech minulého století přistoupila k rozsáhlé rekonstrukci.

V takzvaném horním areálu nemocnice, jak se Taormině také říkalo, našla zázemí řada oddělení. Například interní či dětské a také oddělení klinické biochemie a hematologie. Později zde vznikla ošetřovatelská lůžka a léčebna dlouhodobě nemocných.

Před lety však nemocnice Taorminu opustila. Nenašla pro ni využití. Od té doby je objekt prázdný.