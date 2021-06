Od krve měl obličej i šaty, řekla u soudu manželka napadeného záchranáře

„Manžel se objevil ve dveřích se zakrváceným obličejem, od krve měl i všechno oblečení, a když jsem mu pomáhala se převléknout, všimla jsem si i hematomů na rukou. Nejhorší zranění měl ale v oblasti hlavy, vypadalo to, že ležel na zemi a někdo do něj kopal,“ vypověděla žena.



Přiblížila, že o chvíli později se muž začala chovat zmateně, a tak se rozhodla odjet s ním do nemocnice.



„Byla jsem přesvědčená, že má těžký otřes mozku, což se následně i potvrdilo,“ uzavřela před soudem svou výpověď.



Už dříve se novinářům svěřila, že sama nechápe, proč manželovi rovnou nezavolala záchranku, ale odvezla ho sama. „Je to zkrátka jiné, když jde o rodinu,“ uvedla tehdy.

Podle obžaloby se celé napadení odehrálo tak, že podnapilí Robert Pohlodko a Lukáš Cína vyprovokovali rozepři, ke které se přidal kolemjdoucí Viliam Gábor. Následovaly rány pěstí, a když napadený muž upadl, útočníci jej začali kopat do hlavy a do břicha. Když pak zůstal ležet na zemi v bezvědomí, stihli ho ještě okrást.

Matka obžalovaného: Dobře ví, co udělal

Před soudem dnes vypovídala i matka nejmladšího z obžalovaných Lukáše Cíny, zetě obžalovaného Pohlodka. Uvedla, že syn žije a pracuje v Německu, kde se mu právě narodilo třetí dítě.



„Má problém s alkoholem, často a rád popíjí, ale o tom, co se stalo, spolu hodně mluvíme a on si je dobře vědom toho, co udělal. Rozhodně nemá násilnickou povahu a poškozenému se opakovaně omluvil,“ sdělila Cínova matka u soudu.

Podle obhájkyně Lukáše Cíny Vlasty Dohnalové její klient už část peněz za způsobenou hmotnou škodu uhradil.

„Peníze si však poškozený doposud nevyzvedl, takže jsou uložené u mě v depozitu,“ sdělila obhájkyně. Ta zároveň doufá, že její klient dostane pouze peněžitý trest, protože jeho účast na incidentu bude nejspíš klasifikována jako přečin. Matka obžalovaného před soudem uvedla, že syn by byl i s její pomocí schopen peníze splácet pravidelně.

Záchranář omluvu Lukáše Cíny už dříve přijmout odmítl. „Na to je opravdu trochu pozdě,“ konstatoval během prvního líčení letos v dubnu. Jeho žena je navíc přesvědčená, že stačil ještě jeden kop a manžel by nejspíš skončil ochrnutý na vozíku. Tak brutální útok podle jejích slov byl.

Kvůli výslechu dalších svědků a čtení listinných důkazů byl soud po tříhodinovém jednání odročen na druhou polovinu srpna, kdy by měl s největší pravděpodobností padnout i rozsudek.

Všichni tři obžalovaní už byli v minulosti trestáni, Pohlodko má v rejstříku trestů dokonce již 14 záznamů. Státní zástupce jim tak navrhl nepodmíněné tresty v délce od 18 do 40 měsíců ve věznici s ostrahou.

V Kraslicích případ vyvolal vlnu rozhořčení. Čtyři dny po incidentu se k němu vyjádřil i starosta Kraslic Roman Kotilínek. Poukázal mimo jiné na to, že přibývá podnikavců, kteří ve městě skupují nemovitosti a poté v nich ubytovávají problémové občany. I proto kriminalita ve městě neustále stoupá.