Z brutálního útoku si napadený záchranář nic nepamatuje, omluvu nepřijal

Vedoucí sokolovské záchranné služby se loni 14. června vracel v Kraslicích domů z návštěvy přátel. Na náměstí T. G. Masaryka, sto metrů od jeho domu, na něj kdosi zavolal.

Podle obžaloby pak podnapilí Róbert Pohlodko a Lukáš Cína s mužem vyprovokovali slovní rozepři, ke které se přidal kolemjdoucí Viliam Gábor. Následovaly rány pěstí, napadený upadl, útočníci jej začali kopat do hlavy a do břicha. Když pak zůstal ležet na zemi v bezvědomí, stihli ho podle spisu ještě okrást.



Záchranář utrpěl řadu tržných ran na rukou i na hlavě a také těžký otřes mozku. Dodnes si nepamatuje, co se tu noc přesně stalo. Jako první ho ošetřila jeho vlastní žena, také záchranářka.

„Manžel mi tvrdil, že asi nejspíš upadl. Všechno vyšlo najevo až poté, kdy policie viděla záznamy z kamer. U záchranky pracujeme oba už pětadvacet let a rozdíly jsme nedělali nikdy. A pak přijde tohle,“ svěřila se na chodbě před soudní síní.

„Dodnes nechápu, že jsem manželovi nezavolala záchranku, ale do nemocnice jsem s ním dojela sama. Je to zkrátka jiné, když jde o rodinu,“ dodala.

Napadený muž se snaží to, co se stalo, brát sportovně. „Do mé práce to rozhodně nezasáhlo a nezasáhne a případné pomsty se taky nebojím,“ říká.

Omluvu, kterou mu vzápětí přednesla obhájkyně jednoho z obžalovaných, však přijmout odmítl. „Na to je opravdu trochu pozdě,“ konstatoval.



Jeho žena je navíc přesvědčená, že stačil ještě jeden kop a manžel by nejspíš skončil ochrnutý na vozíku. Tak brutální útok podle jejích slov byl.

Soudce Vít Kastl z jednání kvůli protiepidemickým opatřením vyloučil veřejnost, výslechy tak probíhaly za zavřenými dveřmi. Mimo jiné se četl i znalecký posudek z oblasti zdravotnictví. Z něho jednoznačně vyplynulo, že útok měl velmi vážné následky. Ze svých zranění se muž navíc uzdravoval déle než pět týdnů.

Všichni tři obžalovaní už byli v minulosti trestáni, Pohlodko má v rejstříku trestů dokonce již 14 záznamů. Státní zástupce jim tak navrhl nepodmíněné tresty v délce od 18 do 40 měsíců ve věznici s ostrahou. Kvůli výslechu dalších svědků byl poté po necelých třech hodinách soud odročen na začátek června.

V Kraslicích případ vyvolal vlnu rozhořčení. Čtyři dny po incidentu se k němu vyjádřil i starosta Kraslic Roman Kotilínek. Poukázal mimo jiné na to, že přibývá podnikavců, kteří ve městě skupují nemovitosti, a poté v nich ubytovávají problémové občany. I proto kriminalita ve městě neustále stoupá.