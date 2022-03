Výstava byla jen začátek, teď vznikla o fenomenálním chebském klubu kniha

Na 316 stranách představuje podrobnou historii klubu od jeho počátků v 50. letech přes vrchol v 80. a 90. letech, kdy téměř nepřetržitě, s výjimkou jednoho ročníku, hrál chebský klub nejvyšší fotbalovou soutěž Československa.

Mapuje i pozdější dobu, kdy se už pod názvem Union prosazoval v rámci České republiky až po hořký konec v roce 1996, kdy prakticky ze dne na den zanikl.

„Byl pak sice ještě obnoven a dodnes existuje pod názvem FK Hvězda, bývalé slávy však už nikdy nedosáhl,“ konstatoval autor Fišer.

Připomněl, že po postupu do ligy v roce 1979 se Cheb stal nejmenším ligovým městem a fotbal se zde stal na dlouhá léta fenoménem, který hýbal děním ve městě i v celém regionu.

Zdejším klubem také prošla celá řada vynikajících hráčů a trenérů, jako například Dušan Uhrin, František Plass, Jozef Chovanec, Michal Bílek, Tomáš Skuhravý, Jaroslav Šilhavý a mnoho dalších legend českého fotbalu.

„K chebským ikonám patří také třeba Zdeněk Koubek nebo Milan Lindenthal, kteří zde zakotvili natrvalo,“ uvedl Marcel Fišer s tím, že vedle podrobného líčení jednotlivých sezon kniha obsahuje i množství fotografií a také podrobné tabulky a statistiky.

„Výstava byla vlastně takovým impulzem pro to, abych knihu napsal. Dostala se ke mně spousta do té doby neznámých faktů. Hledal jsem odpovědi na otázky i v archivech ministerstva vnitra a našel tam spoustu zajímavých věcí. V podstatě je to dokument o výstavě, rozšířený ovšem o další informace, které se podařilo dohledat,“ dodal Marcel Fišer.