Nebezpečnou křižovatku nahradí kruhový objezd, řidiče čekají omezení

Hotovo by mělo být do konce října. Kraj i obec si od novinky slibují zvýšení bezpečnosti.

„Na to, až se tahle křižovatka začne upravovat, jsme čekali víc než čtyři roky. Nakonec jsme uspěli, ale byl to boj. Takřka každý týden se zde řešila nějaká dopravní nehoda,“ řekla starostka Jaroslava Brožová Lampertová.

Ta připomněla, že nejhorší byla situace v úseku od Klimentova, kde řidiči vjížděli do křižovatky téměř poslepu, a při cestě z Mariánských Lázní, kdy vozy odbočující na Drmoul musely najet takřka do protisměru, aby se řidič mohl rozhlédnout.

„Přes nebezpečnou křižovatku navíc denně chodily děti do školy,“ poznamenala starostka. Podle jejích slov sice stavba dopravní situaci v obci komplikuje, avšak nijak významně. „Čtyři měsíce to nějak vydržíme. Čekací doba na semaforech není nikterak dramatická,“ dodala.

Podle ředitele krajských silničářů Jana Lichtnegera bude mít nová okružní křižovatka průměr třicet metrů. „Celá akce je sdruženou investicí Karlovarského kraje, který zajišťuje vlastní výstavbu okružní křižovatky, a obce Velká Hleďsebe. V režii radnice dojde na úpravy chodníků, zálivů, přeložky veřejného osvětlení i úpravy zeleně,“ upřesnil ředitel Lichtneger.

Náklady na stavbu jsou 17,7 milionu korun, z toho je 12,3 milionu podíl kraje, hrazený z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbývajících 5,4 milionu zaplatí obec. Ta plánuje výhledově ve spolupráci s krajem upravit i silnice vedoucí na Cheb a na Drmoul tak, aby byly bezpečnější.

Stavba představuje dopravní komplikaci i pro nedaleké Mariánské Lázně, které se potýkají s omezením dopravy či uzavírkami takřka na každé z příjezdových cest do města.

„Je pravda, že Mariánskolázeňsko, Toužimsko, ale třeba i Tepelsko jsou v současné době, co se týče komunikací, skutečně významně rozestavěny. Myslím si ale, že tím, jak byly v minulosti tyto kouty kraje tak trochu opomíjeny, že si to ty obce zaslouží,“ vysvětlil náměstek hejtmanky pro dopravu a silniční hospodářství Martin Hurajčík.

Připomněl, že konkrétně u Mariánských Lázní se staví obchvat města, další stavbou v sousedství je obchvat Trstěnice - Drmoul. Řidiče z Valů navíc zastavila oprava mostu.

„Ano, mohli jsme udělat to, že všechny ty stavby a opravy rozložíme do pěti šesti let. Ale právě nyní jsou k dispozici peníze. Navíc si myslím, že z hlediska bezpečnosti je lepší, když se ty práce udělají v průběhu jednoho roku. Přináší to sice s sebou určitá nekomfortní řešení, ale příští rok, až bude hotovo, tak se výsledky projeví,“ doplnil Martin Hurajčík.