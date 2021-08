Fasáda sedleckého kostela vypadá stejně jako před téměř třemi stoletími

Zároveň tím skončily nejzásadnější stavební práce na obnově svatostánku. Veškeré práce prováděli ve své režii nadšenci ze Spolku na záchranu kostela sv. Anny.

„Doposud jsme do obnovy památky investovali 17 milionů korun,“ uvedl jeho předseda Alois Kůrka. Jenom samotná fasáda přišla na téměř 2,3 milionu. „Použili jsme na ni i letošní dotaci z karlovarského magistrátu ve výši 200 tisíc korun,“ upřesnil Marcel Vajnar, který už třetím rokem provádí kostelem zájemce o jeho historii.



Do financování spolku výrazně zasáhla koronavirová pandemie. Téměř veškeré peníze totiž získává z kulturních akcí, které pořádá. A ty se v době omezení pořádat nemohly. „Sbíráme tak doslova každou korunu, kterou obratem vracíme do kostela. Dobrovolníci z toho mají jen dobrý pocit. Ale ten je nad všechny peníze,“ doplnil Vajnar.

Každá koruna se přitom bude v dalších letech více než hodit. I když nejdražší stavební práce už skončily, je stále do čeho investovat. Příští rok tak bude ve znamení hlavního oltáře. Ten už je sice zčásti opravený, úplná obnova bude ale stát ještě více než 750 tisíc korun. A to není zdaleka největší chystaná investice. Na šest milionů je totiž odhadnutá oprava unikátních varhan, jedněch z nejstarších na Karlovarsku. „To je neuvěřitelná částka,“ povzdechl si Marcel Vajnar.

Spolek proto čeká shánění dotací i příspěvků od drobných podporovatelů projektu obnovy kostela, kteří své příspěvky směřují na transparentní účet spolku.

Varhany, které jsou jen o deset let mladší než samotný kostel, sice stále hrají, ale zub času se na nich nesmazatelně podepsal. „Poslední velkou opravou totiž nástroj prošel v roce 1914,“ vysvětlil průvodce.

Kostel svaté Anny je podle Vajnara stále vysvěcený, spíš než jako místo k pořádání bohoslužeb ale bude i nadále sloužit jako koncertní sál. „Zkoušeli jsme dělat v něm pravidelné bohoslužby, uvidíme, jestli je obnovíme. Ale moc velký zájem nebyl, takže pravidelné nedělní bohoslužby zřejmě nebudou. Kostel ve Staré Roli je v tomto ohledu dostačující,“ řekl farář Vladimír Müller ze starorolské farnosti, pod níž kostel svaté Anny spadá.

To ovšem neznamená, že by se v Sedlci církevní obřady neprováděly vůbec. „Bylo tam už několik svateb, za pár dnů budou další dvě. Pak pár rozloučení i křtiny,“ vypočetl starorolský farář. Do budoucna nevyloučil příležitostné bohoslužby. „Ostatně o Vánocích jsou pravidelně,“ dodal Vladimír Müller.