Nadšenci zachránili zchátralý kostel u Varů, teď v něm pořádají prohlídky

Když v září roku 2004 otevřely tradiční Dny evropského dědictví dveře léta nepřístupného kostela sv. Anny v Sedlci, návštěvníci kulturní památky nezažili nadšení, ale spíše šok. Za dveřmi na ně čekaly propadlé klenby, strop i stěny nasáklé vlhkostí, rozpadající se střecha, suť, hejna holubů hnízdících na každé římse a nánosy jejich trusu.

O dva měsíce později část návštěvníků založila občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny, mezi nimi i Alois Kůrka, který je jeho předsedou. Díky čtrnáctileté dřině se jim podařilo památku zachránit.



„Naše sdružení v současné době čítá zhruba šedesátku členů. Jedná se o lidi nejen ze Sedlece, ale také ze Staré Role,“ přiblížil Alois Kůrka. Díky nim má kostel například opravené krovy, hotovou dešťovou kanalizaci i nové věže a na nich kříže. K tomu teď přibyla i nová fasáda. „Hotová je druhá etapa opravy fasády severní strany kostela, tedy dlouhá boční stěna a oblouk navazující na již hotové východní průčelí. Kromě oprav zvětralé a opadávající omítky a nového nátěru se výměny dočkaly také staré prorezivělé parapety pod vitrážovými okny,“ uvedl Alois Kůrka.

Odhadl přitom, že památka je nyní opravená zhruba z 80 procent. Sdružení má před sebou ještě dokončení fasády a venkovní terénní úpravy, jako je obnova opěrné zídky, která je v havarijním stavu. V interiéru kostela plánuje ještě restaurování mobiliáře, konkrétně hlavního a bočních oltářů, balustrád i lavic. Nejtěžším úkolem bude restaurování varhan kostela, což bude stát 5 milionů korun.

„Poté, co doděláme oltáře, už v interiéru zbude jen podlaha, která úplně nespěchá a opravuje se podle toho, jak zbudou peníze. Myslím, že za dva roky bychom se do varhan mohli pustit. To bude velká třešeň na dortu,“ řekl Alois Kůrka.

Protože se lidé o obnovu kostela zajímají, připravilo sdružení komentované prohlídky. První z nich se odehraje v sobotu od deseti hodin dopoledne, další je naplánovaná na 29. září ve stejný čas. Akce se zaměří na historické a technické zajímavosti kostela. Návštěvníci uvidí některé skryté prostory a dozvědí se zajímavé informace o zvonech, hodinách, varhanách a stavbě samotné. Prohlídka potrvá přibližně 40 minut a je zdarma.

„Jeden z důvodů spuštění komentovaných prohlídek je to, že se na kostel lidé často ptají. Zatím jsme provázeli individuálně, pokud někdo zavolal, že se do něj chce přijít podívat. Ale hlavně jsme našli člověka, pana inženýra Marcela Vajnara, který se o kostel velice zajímá a má chuť prohlídky sám dělat,“ uvedl předseda sdružení. Pokud bude o prohlídky zájem, lidé se jich dočkají v pravidelných termínech, a to pravděpodobně dvakrát do měsíce.

Kostel sv. Anny zachraňuje sdružení prostřednictvím různých grantů a dotací. Například druhá etapa obnovy fasády stála přes 400 tisíc korun, přičemž 200 tisíc věnovalo město Karlovy Vary, 150 tisíc Karlovarský kraj a zbytek přispělo samotné sdružení. Peníze získává prostřednictvím benefičních koncertů.

Zlatým hřebem letošní podzimní sezony bude vystoupení Karlovarského symfonického orchestru, který 6. října od 18 hodin zahraje Dvořákovu Symfonii č. 9 e moll, op. 95, zvanou též Novosvětská či Z Nového světa. „Koncert se uskuteční u příležitosti 125. výročí kontinentální premiéry v karlovarském Poštovním dvoře. Při této příležitosti se v sedleckém kostele představí Karlovarský symfonický orchestr poprvé v kompletním symfonickém obsazení,“ zmínil Alois Kůrka. Dirigovat bude Jiří Štrunc.

Po karlovarských symfonicích se v kostele uskuteční 30. října ještě dušičkový koncert dvou sopranistek s hudebním doprovodem, poté už přijdou na řadu tradiční adventní koncerty, které zakončí na zlatou neděli Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.