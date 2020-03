Učitelé řeší, jak připravit maturanty. Sejdou se s nimi mimo školu

„To, že by školy zůstaly několik týdnů uzavřené, je pro maturanty vražedné. My právě teď řešíme, co dál, jak se s těmi studenty setkávat a přitom splnit podmínky nařízení. Vstup do škol je sice zakázán, ale že by se zakazovala výuka, to tam napsáno není. Maturanti, kteří jsou už dospělí, se tak budou muset obrátit na své pedagogy, s nimiž mají odborné semináře či konzultace, a v malých skupinkách se setkat. Jinak to asi nepůjde. Ale nesmí to být na půdě školy,“ předestírá jednu z možností ředitel Prvního českého gymnázia Karlovy Vary Zdeněk Papež.

Místem setkání by podle jeho slov mohla být například knihovna, v krajním případě i restaurace. Tady by studenti mohli od svého pedagoga převzít úkoly nebo mu odevzdat vypracovanou práci a zeptat se na nejasnosti.

„Ty skupinky, co se připravují k maturitě, jsou skutečně malé,“ upřesňuje ředitel Papež.

Ten si myslí, že vedle mateřských škol a jeslí se měla výjimka dotknout také maturantů. V jeho škole se k letošním závěrečným zkouškám z devatenácti maturitních předmětů připravuje přibližně stovka studentů. A řada z nich je ze současné situace značně nervózní.

„Radost z toho určitě nemám a klid na přípravu? Ten je pryč. Budu se muset připravovat sám, se spolužáky už jsme rozjeli takové společné učicí akce, problémy konzultujeme po telefonu. Mám z toho docela nervy na pochodu,“ přiznává letošní maturant Jiří.

Že by se nucená přestávka v přípravě projevila i na výsledcích maturit, se ředitel Papež neobává.

„Podstatné by to být nemělo, vždyť studenti jsou tady osm let. Já ale vidím problém jinde. My musíme maturanty na konci dubna klasifikovat za 2. pololetí. Jenže jak je máme oznámkovat, když učitelé nebudou mít dostatečné podklady, aby mohli pololetí uzavřít,“ zamýšlí se Papež.



Hlavně nepropadat panice, říká ředitel gymnázia

Zamotanou hlavu má také ředitel Gymnázia a Krajského vzdělávacího centra Sokolov Jiří Widž

„Myslím si, že studenti by měli maturitu i přes tuto nepříjemnost zvládnout. My se jim budeme snažit pomoct, jak to jen půjde. Důležité je, aby nepropadali panice, aby nám důvěřovali, že se to dá uřídit. Máme telefony i jiné komunikační prostředky, jsme připraveni jim všemožně promoci. Hlavní je, aby měli klid na přípravu. Otázkou ale je, zda se vůbec maturita uskuteční v plánovaném termínu, jak nedávno připustil ministr školství,“ říká ředitel Widž.

Podle jeho slov se budou kantoři snažit žákům zprostředkovat výuku po internetu, využijí také školní informační systém Bakaláři, jehož prostřednictvím budou se studenty komunikovat. A také využijí různé výukové aplikace jako například v matematice Techambition. Některé z nich jsou po dobu uzavření škol k dispozici zdarma.

„Osobní konzultace nejsou možné, to je zakázáno. Ale je možné využít moderní komunikační prostředky. Učitelé v současné době řeší a zkoumají, jaké další možnosti mohou využít, například webináře nebo videokonference. Bude to ale nějakou dobu trvat, nezvládneme to kliknutím tlačítka. Na to, co přišlo, jsme připraveni nebyli,“ připustil Widž.

Doplnil, že učitelé nyní mají práce nad hlavu. Musí najít optimální způsob, jak s žáky komunikovat, jak jim práci představit, zadat a také ji zkontrolovat a zhodnotit.

„Našim pedagogům jsme doporučili, aby děti kontaktovali elektronicky, například prostřednictvím našeho školního systému Bakaláři. Domluvili jsme se, že by mohli připravit například nějakou domácí práci. Samozřejmě to není totéž, jako když výuka probíhá ve škole, studenti ale mohou opakovat nebo něco z učebnic samostatně nastudovat,“ uvedl ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara.

Podle něj záleží na učitelích, nakolik moderní komunikační prostředky využijí a zda budou tento způsob výuky považovat za vhodný. „Záleží také na tom, jak dlouho zůstanou školy zavřené,“ doplnil Kočvara.