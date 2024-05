Chebský komín už nebude pro čápy nebezpečný, odborníci jeho vrchol zakryjí sítí

Jenže se ukázalo, že to nebude tak jednoduché. Až na místě lezci zjistili, že koruna stařičkého komína je značně nestabilní, bortí se a před položením kari sítě bude nutné část komína ubourat.

„Je to komplikace. Nejprve bude třeba odstranit část vrchního zdiva o výšce asi čtyř cihel. Bez toho by byla práce nebezpečná a navíc by se mohlo stát, že celá konstrukce spadne. Já se nyní budu na dalším postupu domlouvat s majitelem nemovitosti, a jakmile to půjde, celou akci zopakujeme,“ informovala zakladatelka facebookové skupiny Chebští čápi Monika Dohnalová.

Na tom, jak komín zajistit, se zástupci firmy domlouvali s Karlem Makoněm z plzeňské záchranné stanice. „Položíme tam dvě vrstvy sítě, přičemž tu horní pootočíme o 45 stupňů, aby se otvory ještě zmenšily. Jde nám o to, aby nějaký pták, který na komíně přistane, v síti neuvázl nohou,“ popsal Roman Dušánek přípravu na další operaci, která nastane po ubourání a stabilizaci zdiva komína.

Že je uzavření průduchu, který by se mohl stát pro ptáky smrtící pastí, zásadní, se ukázalo letos na jaře, kdy do něj spadl při obraně nedalekého hnízda chebský čáp Lumír. Když se u své samičky Milušky, sedící na vejcích, tři dny neukázal, začali po něm členové facebookové skupiny pátrat.

A měli úspěch. Nezraněného ale vyčerpaného čapího samce objevili po několika dnech právě na dně komína polikliniky. Podobných pastí je podle Moniky Dohnalové ve městě několik. Lidé ze skupiny se budou snažit je všechny postupně odstranit.