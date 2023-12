Matěj Pokorný uspěl na mezinárodní biologické olympiádě v emirátech

Vedle mladých badatelů patří uznání i pedagogům či konzultantům, kteří studenty v jejich snažení inspirovali a podporovali. Spolu s Matějem tak cenu převzal i učitel Gymnázia Aš Luboš Lhoták.

„Já to ocenění vnímám jako potvrzení, že tvrdá práce se vyplatí. Je to příležitost ukázat ostatním, že je o co bojovat a proč se snažit. Zároveň jsem se naučil o všem přemýšlet a to mě posouvá i v běžném životě,“ řekl Matěj Pokorný, který se o biologii začal více zajímat v sekundě na nižším gymnáziu.

„K olympiádě mne přivedl učitel biologie Luboš Lhoták, který dokázal učivo dobře podat. Mě na tom hodně bavilo, jak do sebe ty věci pěkně zapadají a ukazují, jak vlastně svět kolem funguje. Navíc právě biologická olympiáda je vedená velmi zajímavě, což studenty motivuje víc se učit a věci kolem sebe dál objevovat. Organizátoři navíc připravují pro účastníky chemických a biologických olympiád kurzy, kam jezdí lidé ze všech krajů. Člověk se tak dostane do komunity podobně smýšlejících lidí. To ho také nakopne a nasměruje do dalšího studia,“ říká.

Budoucí vědec

Českou republiku reprezentoval Matěj Pokorný na mezinárodní biologické olympiádě třikrát. Přivezl tři medaile, bronzovou a dvě stříbrné. Ta poslední je z roku 2023 a je ze Spojených arabských emirátů.

V průběhu svého studia na Gymnáziu Aš však absolvoval rovněž řadu dalších soutěží, například v českém či německém jazyce. Je také organizátorem různých programů pro zapálené středoškoláky. Například připravuje Fluorescenční noci nebo online přednáškový cyklus Modulo.

Skrze něj se mohli nadšení středoškolští a bakalářští studenti dostat k přednáškám význačných českých vědců. Kromě toho se zapojuje do kulturních akcí, a to i jako člen dudáckého souboru Schumák nebo jako sólový zpěvák.

Letošní maturant je v současnosti studentem zcela nového oboru Science, sdíleného mezi Přírodovědeckou a Matematicko–fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.