Opilý řidič se vřítil na benzinku, narazil do návěsu a smetl i stojan

Dvaadvacetiletý řidič škodovky jel po 22. hodině po dálnici D6 od Sokolova na Loket.



„Zřejmě při vjezdu na čerpací stanici nepřizpůsobil rychlost tomuto manévru. Při odbočování na čerpací stanici vjel nejdříve mimo pozemní komunikaci, poté narazil levou přední částí vozidla do valu hlíny, ovšem ani to ho nezastavilo a pokračoval dále v jízdě. Následně narazil do zadní části zaparkovaného návěsu a nakonec do stojanu čerpací stanice,“ popsal havárii krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Šofér zůstal zaklíněný v autě, na pomoc mu přijeli hasiči. „Zraněného vyprostili a předali posádce záchranné služby. Spolujezdec z havarovaného vozidla byl bez zranění,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Hasiči se podle něj pak postarali o únik provozních kapalin a asistovali při naložení vozidla na odtahovou službu.

Šofér nadýchal 1,77 promile alkoholu. Škoda se vyšplhala na 420 tisíc korun.

„Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kopřiva. Jelikož se nehoda stala mimo dálnici, nebyl provoz na D6 nijak omezený.

Podobná nehoda se stala v neděli také v Urbanicích na Královéhradecku. Tam se sedmadvacetiletému řidiči nepodařilo zdárně odbočit k čerpací stanici. S autem přejel svodidla a také skončil v jednom ze stojanů. Při zkoušce pak nadýchal 2,7 promile alkoholu.