Stavba lávky přes železniční nádraží v Chebu nabírá další zpoždění

„Byl jsem informován o skutečnosti, že Krajský soud v Ústí nad Labem zahájil insolvenční řízení na majetek společnosti Raeder & Falge, což je společnost, která s městem Cheb uzavřela smlouvu o dílo na zhotovení lávky na Švédský vrch. Zahájení insolvenčního řízení nemá bezprostřední dopady na stavbu lávky. To mohou mít až kroky, které případně udělá management společnosti, insolvenční soud a případně soudem ustanovený předběžný insolvenční správce,“ uvedl chebský místostarosta Ladislav Hrubý s tím, že podle informací z managementu firmy bude společnost návrhu odporovat a usilovat o zastavení řízení.

„V současné době není o ničem rozhodnuto. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení neznamená automaticky úpadek společnosti. Je to vlastně zpráva, že návrh soudu došel,“ konstatoval Hrubý, který má podle svých slov informace, že přes vzniklou situaci se na stavbě v omezené míře stále pracuje.

„Jak to bude dál, to záleží na zhotoviteli, ale město Cheb splnilo všechny závazky, které ve vztahu k této firmě má a mělo,“ ujistil Hrubý a připomněl, že ve společnosti Raeder & Falge rovněž došlo v červnu k majetkovým změnám. Vlastníkem firmy je tak někdo jiný než dosud.

„Pro nás je ale důležité, že smluvním partnerem města je stále tato společnost. My stále budeme jednat se statutárním orgánem této společnosti,“ konstatoval Hrubý.

Majetkové změny

Faktem je, že v souvislosti s majetkovými změnami bylo pozastaveno financování ze strany České spořitelny.

„Zástupci společnosti radnici informovali, že jejich banka nové vlastnické vztahy prověřuje. Byli jsme ujištěni, že práce se možná zpomalí, ale nezastaví. Je tedy možné, že v noci ze 13. na 14. srpna nedojde k výsuvu dalšího segmentu lávky. Vzhledem k tomu, že město už má předem nasmlouvané termíny výluk, mělo by v takovém případě k dalšímu prodloužení lávky dojít až za 28 dní,“ upřesnil Hrubý.

Navíc informoval o tom, že firma už podruhé požádala o prodloužení termínu. Práce by tak skončily o více než rok později, než bylo původně v plánu. Pokud budou práce pokračovat, chce radnice v souvislosti se žádostí o posunutí termínu dokončení posoudit, co skutečně objektivně rychleji stihnout nešlo. „A podle toho se k žádosti také postavíme,“ uvedl Hrubý.

Pokud totiž město žádost schválí, nebude moci po zhotoviteli požadovat penále za to, že stavba nebyla dokončena včas. „A to si musíme dobře rozmyslet. My už jsme tuto záležitost interně projednávali, ještě však nemáme jasno, jakým způsobem bychom na ni reagovali. V každém případě bude nutné připravit materiál pro radu a zastupitelstvo, kde se vše musí probrat,“ řekl Hrubý.

Komplikace od začátku stavby

Pokud by došlo na nejčernější scénář a stavba se skutečně zastavila, zatím není jasné, jak by město na celou záležitost reagovalo. Nicméně ohledně dotace je místostarosta Hrubý optimistou. Věří, že o tuto podporu by Chebští vzhledem k tomu, že vina není na jejich straně, nepřišli.

Stavbu nové lávky provázejí problémy od samotného začátku. Projekt bylo nutné kvůli novým bezpečnostním normám několikrát měnit, do náročné stavby zčásti visuté lávky se nikdo nehrnul.

Město hledalo dodavatele stavby, která patří mezi nejnákladnější akce za poslední roky, celkem třikrát. Tlačily ho zejména termíny, které muselo splnit pro získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V posledním tendru se cena stavby vyšplhala na bezmála 130 milionů korun.