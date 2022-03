Doprava v Karlových Varech po opravě Chebského mostu? Návrhy jsou dva

Ten by se měl podle jedné z variant budoucí podoby, kterou upřednostňuje i magistrát, změnit na most městského typu. Tedy s velmi omezenými možnostmi pro automobilovou dopravu. Kancelář architektury města navrhuje jeho rozsáhlou úpravu zejména v první části (Chebský most I), která vede nad železniční tratí.

Podle návrhu městských architektů by se měly koleje posunout blíže k řece. Pod rozšířený profil Chebského mostu I by pak chtěli nasměrovat většinu provozu z Horovy ulice, tedy ze současné čtyřproudové komunikace pod Městskou tržnicí.

Po nově vzniklé komunikaci při břehu Ohře by měla podle Karla Adamce, ředitele Kanceláře architektury města, jezdit většina vozů mezi centrem města a Tuhnicemi. „Souběžná Západní ulice by se tak ve své střední části změnila v klidnější městský bulvár,“ argumentoval Adamec. Po Horově ulici podle aktuálních dat projíždí denně 10 tisíc až 14 tisíc vozidel.

Řešení, které by ovšem obnášelo rozsáhlou změnu profilu části Chebského mostu, by podle Adamce znamenalo i zklidnění situace na pravobřežním předpolí mostu, tedy na náměstí Republiky. „Nejsou to nereálné představy. Toto řešení by přispělo k zatraktivnění mostu i jeho předpolí,“ doplnil Karel Adamec.

Naproti tomu návrh architekta Václava Benedikta a dopravního inženýra Oty Řezanky klade větší důraz na využití Ostrovského mostu a svedení maximálního množství dopravy na průtah městem.

„Naší snahou je spíš dopravu z města odklonit na existující průtah, než budovat další novou kapacitní komunikaci na pravém břehu,“ řekl k návrhu Ota Řezanka. Dopravu z Nákladní ulice by k průtahu nasměrovala propojka za budovou magistrátu v ulici U Spořitelny.

Ambicí projektu Kanceláře architektury města podle jejího ředitele není budovat na pravém břehu Ohře komunikaci průtahového typu. „Nejde o soustředění, ale naopak o rozmělnění pravobřežní dopravy do více ulic,“ řekl Karel Adamec.

Oba návrhy, které jejich autoři minulý týden prezentovali na jednání, vycházejí z předpokladu, že se Chebský most stane mostem městského typu. Podle náměstka primátorky Petra Bursíka nemusí být nutně neslučitelné.

„Řešení dopravy v centru Karlových Varů může být kombinací obou,“ naznačil Bursík. O propojení obou vizí se podle něj pokusí v soutěži architekti, kterým magistrát dodá podklady k oběma návrhům. „Předpokládám, že na konci srpna bychom mohli odborné veřejnosti předložit konkrétní návrh,“ dodal náměstek.

Město už začíná tlačit čas. Podle výsledků nedávné hloubkové diagnostiky Chebského mostu musí generální oprava dvou jeho částí (přes železniční trať a přes řeku) začít nejpozději v roce 2024.

Třetí část Chebského mostu, který se klene nad průtahem města, zatím rozsáhlejší opravu nepotřebuje. Ta nutná by měla přijít na čtvrt miliardy korun. Vzhledem k vývoji cen stavebních materiálů se ale podle Bursíka dá předpokládat, že náklady budou ještě vyšší.

Diagnostická prohlídka Chebského mostu (7. 10. 2019)