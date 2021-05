Ve Varech zavřeli Chebský most. Jezděte raději po průtahu, radí policie

„Když byl zavřený Ostrovský most, sledovali jsme nárůst počtu průjezdů na Chebském a Tuhnickém mostě. Ukázalo se, že přibylo asi 900 průjezdů denně. Což je v podstatě nic,“ konstatoval náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

Obdobné měření se chystá i nyní. Přístroji město osadí Ostrovský a Tuhnický most. „A také výpadovku na Prahu,“ upřesnil náměstek.



Policisté zatím v souvislosti se zahájením oprav Chebského mostu nezaznamenali větší problémy v dopravě. „Situaci v centru města ve spolupráci s magistrátem monitorujeme,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Zejména v ranních a odpoledních špičkách však policisté očekávají problémy. „Doporučujeme proto řidičům, kteří do centra nemusejí, aby raději zvolili cestu po průtahu městem,“ dodala Krejčí.

Dopravní situaci v Karlových Varech aktuálně komplikuje i uzavřený most ve Dvorech. Ten nechává město postavit z gruntu nový.



Sousední Tuhnický most sice zvýšenou porci dopravy zvládá, v době špiček se ovšem tvoří kolony na dvou kruhových objezdech, které na něj na levém břehu Ohře přímo navazují.

Jedním z projektů města, jak ještě zvýšit kapacitu mostů přes Ohři, je výstavba nového, který by přímo navazoval na Charkovskou ulici. „Tlak na jeho výstavbu však zatím není,“ naznačil Bursík.

Stávající komunikace včetně průtahu městem podle něj kapacitně vyhovují dopravě v Karlových Varech až do roku 2040. I když není výstavba nového mostu nutná, přesto by náměstek chtěl, aby Kancelář architektury města vypracovala objemovou studii toho, jak by mohl vypadat.



„Získali bychom tak nejen představu o podobě nového mostu, ale ve velmi hrubých rysech také nástřel financí,“ doplnil Bursík.

Chebský most není zavřený naposledy

Chebský most bude podle plánu aktuálně uzavřený do 23. května. Nebude to ale jediná letošní komplikace v tomto místě Karlových Varů. „Ještě budeme letos opravovat nosný systém. Pilíře se budou injektovat, protože pojivo mezi jednotlivými kameny jednoduše chybí,“ doplnil Bursík.

Ani práce na spodní části mostu ovšem nebudou předzvěstí rozsáhlé rekonstrukce. Její nutnost avizovali odborníci společnosti Pontex, kteří v roce 2019 provedli důkladnou diagnostiku celé mostní konstrukce. Tedy železobetonové mostovky i spodní kamenné stavby.



„O formě rekonstrukce budeme rozhodovat v příštím roce. Práce jako takové by měly začít v letech 2024 či 2025,“ dodal náměstek.

Most, jehož historie sahá do roku 1869, je kulturní památkou. Jeho další podoba vyplyne až z řešení situace na pravém břehu Ohře, tedy v lokalitě dolního nádraží. „Rádi bychom zde ale viděli most takzvaného městského typu s omezenou dopravou,“ dodal Petr Bursík.