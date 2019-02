Hledá se muž s klíčenkou. Hrál si s mobilem a nechal v bankomatu peníze

Neznámý muž si vybíral peníze v sokolovském bankomatu v ulici Boženy Němcové loni 14. listopadu kolem 18. hodiny. Policisté nyní zveřejnili fotografii a popis a žádají ho, aby se jim přihlásil.

„Do prostoru banky tehdy přišel muž ve věku kolem 35 až 40 let, střední postavy s nakrátko ostříhanými černými vlasy, černými vousy a na očích měl dioptrické brýle s tmavými obroučkami. Do bankomatu vložil kartu, vyťukal PIN a částku 1 000 korun. V tento moment si otevřel mobilní telefon, který ho nejspíš zaměstnal natolik, že vyndal platební kartu z bankomatu a odešel pryč, aniž by počkal na vydání peněz,“ uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Po pár minutách našel peníze v bankomatu nálezce, který je odevzdal na policii. Majitel si je může vyzvednout na obvodním oddělení Sokolov – město.

„Muž měl na sobě v době výběru černozelenou kostkovanou košili s černým límečkem, černé džínové kalhoty, tmavé sportovní boty s bílou podrážkou a přes zápěstí pravé ruky měl přehozenou modrou bundu. V ruce držel mobilní telefon v tmavém pouzdře a z levé kapsy kalhot mu visela klíčenka,“ popsala neznámého muže Týřová.