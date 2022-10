Živnostník roku vyrábí housle podle starých mistrů, uspěl i výrobce paruk

Michal Rácz z Lubů u Chebu svůj první nástroj vyrobil, když mu bylo jedenáct let. Tehdy ale netušil, že se za pár let stane Živnostníkem roku. K řemeslu ho dovedl jeho otec Petr, kterému vždy přes rameno nakukoval do dílny.

V roce 2013 se mu naskytla šance zúčastnit se stáže v americkém Anchorage. Tam získal řadu zkušeností pro stavbu a restaurování nástrojů. Dnes se Michal Rácz zabývá výrobou, opravami a restaurováním všech smyčcových hudebních nástrojů. Ty vyrábí podle technologií od starých mistrů houslařů, míchá si svůj vlastní lak podle sto let staré receptury za použití pouze přírodních pryskyřic. Nejen díky tomu jsou jeho nástroje známé po celém světě.

„Toto řemeslo dělám s obrovskou láskou a není pro mě pouze prací. Záleží mi na kvalitě, použitých materiálech a spokojenosti zákazníků,“ říká Michal Rácz.

„Své mistrovské nástroje stavím výhradně ručně podle technologií starých mistrů houslařů a za vedení mého otce, který je pro mne dodnes velkým vzorem. Pro jejich stavbu používám nejvíce modely A. Stradivari, Guarneri del Gesú a nebo Domenico Montagnana,“ dodává. K výrobě používá třicet let starý, přírodně sušený materiál, který si sám vybírá.

Móda pro vysoké ženy jí vynesla druhé místo

Na druhém místě soutěže Živnostník roku se umístila Anna Kastlová z Nového Kostela se svou módou pro vysoké ženy. Podnikáním si splnila svůj sen. Jak sama říká, nechtěla už být obětí konfekčních velikostí. Toužila mít konečně krásné a padnoucí oblečení pro vysoké ženy, mezi které se s výškou 185 centimetrů sama počítá.

Třetí příčka patří Jitce Tomanové dekorující porcelán autorskými motivy.

Mezi firmami se v Karlovarském kraji prosadila na první místo společnost Paruky Jilly Lenau z Aše. Ta se od roku 1994 zabývá prodejem parukových výrobků a potřeb pro onkologicky nemocné zákazníky. Zásobuje desítky prodejen.

„V současné době, po 28 letech praxe, zásobujeme síť 68 prodejen, salonů, kadeřnictví, nemocnic a zdravotnických provozů po celé republice, dodáváme výrobky Národnímu divadlu v Brně, řadě oblastních a městských divadel, hereckých spolků a reklamních agentur,“ říká majitelka Kamila Černá.

V roce 1994 firma začínala bez úvěrů, pouze s částkou dvacet tisíc korun za prodané auto. Dnes je s ročním obratem obchodu a e-shopu největším prodejcem tohoto druhu zboží v České republice. Jejími zákazníky jsou především ženy ve věku 18 až 70 let, převážně onkologicky nemocné, případně trpící alopecií. Sortiment tvoří deset základních kolekcí se 450 modely dětských, pánských i dámských paruk ve 40 barevných variantách.

Druhé místo v Karlovarském kraji získala firma La Klara, která se věnuje autorské tvorbě dámského oblečení. Třetí místo obsadil Statek Hlinky, který produkuje bio hovězí maso a zvěřinu.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2022 a Moneta Živnostník roku 2022 se uskuteční 8. prosince na pražském Žofíně.