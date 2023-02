Jihlavská zoo mění sestavu zvířat, přibudou kočkodani i nový druh antilop

Tím nejočekávanějším novým obyvatelem bude chovný pár kočkodanů Rolowayových. Jejich expozice za přibližně dva miliony korun vznikne ve spodní části zahrady v blízkosti budovy ředitelství. Nahradí expozici babiččin dvoreček.

Pár patří k největším z čeledi kočkodanovitých. Řadí se také ke kriticky ohroženým druhům. „Chová se jen v několika evropských zoologických zahradách, a to v počtu 36 jedinců. U tohoto druhu je poměrně velké riziko, že o něj ve volné přírodě přijdeme. To je i důvod, proč by se zahrady chovu takovýchto zvířat měly věnovat,“ řekl ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.

Tito elegantní primáti zaujmou na první pohled. Krk i horní část předních končetin a hrudi mají pokrytou srstí bílé barvy. Vyskytují se v Guinejském zálivu od řeky Sassandra v Pobřeží slonoviny po Ghanu.

Pro Jihlavu jsou již vybraná konkrétní zvířata, která čekají na transport. „Náš pár kočkodanů přicestuje do Jihlavy z Tierparku Berlín,“ doplnila vedoucí marketingu zoo Simona Kubičková.

S antilopami to nebude lehké

Ale ani o expozici babiččin dvoreček, která prezentuje česká národní plemena králíků, holubů a slepic, lidé nepřijdou. Nové místo najde v zadní části zoo, v místě bývalého lanového centra za dětským hřištěm.

„Měl by to být klidný, odpočinkový koutek, kde si rodina posedí, třeba si dá svačinu a děti se zabaví u zvířat. Chceme tam dát i různé interaktivní vzdělávací prvky. Součástí jsou také krmítka pro ptáky a budky,“ připomenula Pavla Jarošová, zástupkyně ředitele zoo.

Další novinkou, na kterou se letos mohou návštěvníci těšit, jsou chocholatky modré. Jedná se o malý druh antilopy. V Evropě je chová jen pět zahrad. „Není to druh jednoduchý na chov. Bude to pro nás výzva,“ poznamenal ředitel s tím, že zoo získá chovný pár. Zahrada tím rozšíří kolekci afrických antilop. Tu nyní zastupují voduška abok, nyala nížinná a dikdik Kirkův.

Rozvoj závisí i na penězích ve Sberbank

V plánu jsou i další projekty, ale ty jsou vázané na to, jak se podaří získat zpět peníze zadržované ve Sberbank. Zoo tam má 14,5 milionu korun. Prozatím má kvůli tomu stopku například výstavba nové expozice pro vřešťany. Pro tyto jihoamerické primáty, již jsou proslulí svým silným hlasem, vybral personál místo v sousedství rybníka s možností venkovního pobytu na ostrůvku ve spodní části zahrady.

Vedení zahrady také řeší, jak dál naloží s expozicí tuleňů. Po odchodu posledního samce koncem února a s ukončením chovu bude místo prázdné. Podle Vašáka se nabízí zatím provizorní využití pro chov pelikánů.

„Pro pelikány by to bylo dobré vzhledem k tomu, že by zde mohli i zimovat. Nyní je musíme na zimu odchytávat. Až do jara je máme v zázemí,“ vysvětlil Vašák. Dlouhodobější využití této expozice a její přepracování bude podle něj záležet na diskusi se zřizovatelem i na možnostech financování.

Zoo Jihlava chová více než 270 druhů zvířat, jejichž počet převyšuje jeden tisíc kusů. Je to nejnavštěvovanější turistický cíl v Kraji Vysočina.