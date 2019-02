Zloděj se zaměřil na favority a felicie, za dvě hodiny jich vykradl osm

Šestatřicetiletý zloděj řádil v ulicích Pelhřimova v noci na pondělí mezi jednou a třetí hodinou. Ze starých škodovek vybral vše, co pro něj mělo nějakou cenu.



„Na ulici Táborská vnikl do dvou zaparkovaných automobilů, ze kterých mimo jiné odcizil části autorádia, sněhové řetězy a nářadí. Dále pokračoval na ulici Osvobození, kde se vloupal do tří vozidel, a do dalších tří vozidel se postupně vloupal na ulicích Pražská, Na Hradišti a Pod Náspem,“ popsala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Ze škodovek kromě autorádií sebral i autokamery, telefony, nářadí, flash disky, oblečení a také rybářské vybavení.

„Celkem si odnesl věci v hodnotě kolem čtyřiceti tisíc korun,“ dodala mluvčí.

Nic z toho ale muž prodat nestihl. Policisté jej dopadli hned druhý den ráno. Na místech činu našli stopy, které je k pachateli rychle dovedly.

Policisté navíc zjistili, že stejný muž má na svědomí vloupání do další felicie ze září loňského roku. Z ní ukradl mobilní telefony a oblečení.

„Zahájili jsme trestní stíhání šestatřicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže,“ uvedl Luboš Jakoubek, vedoucí oddělení obecné kriminality policie v Pelhřimově.

Obviněný muž nekradl poprvé. V minulosti už byl za majetkovou trestnou činnost soudně trestán. „Naposledy mu byl na začátku roku 2017 uložený podmíněný trest,“ konstatovala mluvčí Miláčková.

Nyní hrozí recidivistovi dvouleté vězení. Případem se vyšetřovatelé nadále zabývají.