Prvním náměstkem jihlavské primátorky bude nově šéf českých plavců

„Oba jsou to velmi kompetentní lidé. Věřím, že zvládnou svou práci velmi dobře a budou oporami stávající koalice,“ představil nová jména šéf místní buňky ODS David Beke.

Laštovička kvůli nevyřešeným dluhům z minulosti rezignoval na všechny své dosavadní funkce ve vedení města. Dal k dispozici zastupitelský mandát a také pozastavil členství ve straně.



Petr Ryška by měl na radnici z větší části převzít agendu po Petru Laštovičkovi. To znamená, že by v jeho kompetenci měly zůstat klíčové resorty – rozvoj města a doprava. K tomu si Ryška ponechá problematiku sportovní infrastruktury a sportu, kterou měl jako pověřený zastupitel na starosti.

„Vždy mě bavilo něco budovat, tvořit a vymýšlet. Očekávám, že za mnou bude vidět výsledek,“ řekl trenér, pedagog a sportovní funkcionář Petr Ryška, který se dosud při jednáních zastupitelstva příliš neprojevoval. A působí nekonfliktně.

Podle svých slov chce navázat na započatou práci Petra Laštovičky. „Dokončím to, s čím začal, a eventuálně do toho přinesu něco nového,“ dodal.

Resort informačních technologií (IT), který měl rovněž v kompetenci Petr Laštovička, by ODS chtěla přesunout na jiného náměstka.

„Nakousli jsme jednání s koaličními partnery o tom, že problematiku IT bychom přesunuli na náměstka Víta Zemana (Žijeme Jihlavou!), pokud s tím bude souhlasit. Je to z toho důvodu, abychom vyrovnali množství práce. Na ODS ležela dosud největší pracovní zátěž,“ poznamenal David Beke.

Ryška zůstane šéfem Českého svazu plaveckých sportů

Jak trenér plavců Petr Ryška zdůraznil, kvůli své nové pozici si bude muset přeorganizovat svůj dosavadní život.

„Většinu svých aktivit ukončím. Skončím i jako pedagog na jihlavském gymnáziu. Ponechám si pouze funkce předsedy Českého svazu plaveckých sportů. Mohu si to dovolit, protože mám skvěle fungující sekretariát v Praze,“ vysvětlil.

Novou zastupitelkou se stane advokátka a loňská kandidátka do Evropského parlamentu Eva Decroix. Podle výsledků voleb v roce 2018 byla první náhradnicí na tento post.

„Věřím, že jako advokátka budu zastupitelstvu platná a na tuto práci se těším,“ řekla Decroix.

Podepíšou koaliční smlouvu

Jihlavská ODS o svých nominacích informovala jak primátorku Karolínu Koubovou (Fórum), tak náměstka Víta Zemana.

„Nic proti tomu nenamítali. Ještě budeme informovat KDU-ČSL, ale neočekávám problémy,“ dodal Beke.

Předseda městské organizace KDU-ČSL Josef Kodet mladší vítá Ryškovu nominaci. Zároveň dodal, že by mohla urychlit podepsání koaliční smlouvy, na kterou se už několik měsíců čeká.

„Petr Ryška je rozvážný muž s velkými životními zkušenostmi v oblasti sportu a vzdělávání,“ řekl Kodet. A dodal: „Věřím, že tímto signálem dochází k odstranění nejvýznamnější překážky, která aktuálně bránila v jednáních o nové koaliční smlouvě.“

Personální otázky ohledně zvolení náměstka a složení zastupitelského slibu bude řešit zastupitelstvo. Kdy bude jeho další schůze, zatím není jasné. Řádný termín je stanoven na 18. února, ale vzhledem k tomu, že se v pondělí konalo mimořádné zastupitelstvo, primátorka zvažuje, že termín posune.

„Pravděpodobně zastupitelstvo svoláme na začátek března,“ uvedla Karolína Koubová.

Současnou koalici tvoří Fórum Jihlava, ODS a Žijeme Jihlavou! a podporují ji dva ze tří zastupitelů KDU-ČSL. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu má koalice těsnou většinu devatenácti hlasů.