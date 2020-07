Nadšenci staví automatickou pěstírnu mikrobylinek, troufají si i na vesmír

Do pěstování mikrobylinek se dal Leoš Jelínek se svým synem Janem a kolegy z průmyslovky Michalem Mrázkem a Filipem Rakem před několika měsíci. V bývalé sušárně rodinného domku vybudovali pěstírnu, v níž se o rostlinky stará počítač.

„Ve firmě se zabýváme automatizací řízení klimatu budov. Jsme takoví blázni do technologií, kolegové jsou programátoři, vizionáři, nadšenci do raket a vesmíru. Z toho vzniklo Gardenauts, vesmírní zahradníci,“ vysvětluje Leoš Jelínek, který je vedle pěstitele mikrobylinek zároveň jednatelem firmy.

Cílem je vyvinout systém, díky němuž by se dalo zemědělství provozovat ve všech možných podmínkách. I třeba mimo Zemi. Spolupracovníci tvrdí, že intenzivní zemědělství výrazně plýtvá zdroji a postupně je vyčerpává. Pěstování mikrobylinek považují za nesrovnatelně šetrnější a úspornější.

Mikrobylinky se dají popsat jako malé rostlinky, které během dvou týdnů vyrostou jen do deseti až patnácti centimetrů. V podstatě jsou to jen výhonky rostlinek, jako je hrášek, ředkvička, slunečnice, cibule, hořčice a spousta dalších.

Jsou bio, pěstují se výhradně bez jakékoliv chemie. „Na zalévání se používá pouze čistá voda,“ zdůrazňuje Leoš Jelínek.

Chemickou úpravou neprošla ani jejich semínka. Rostlinky se jedí celé, mají velice výraznou chuť a obsahují mnohonásobně více vitaminů.

„Mikrobylinky se používají hlavně jako ozdoba v restauracích. A také na dochucování jídel, protože chuť mají opravdu koncentrovanou,“ říká Jan Jelínek.

Na vysoké škole se pěstováním bylinek v automatizovaných podmínkách zabýval.

Jako z jiného světa

S otcem a dalšími kolegy dali zkušenosti dohromady a vznikla pěstírna jako z jiného světa. Ve zvláštních žlabech pod umělými světly rostou výhonky ze speciálních semínek dovážených z Itálie. Ty se nejprve zasejí na konopný filc a zhruba týden ve tmě nechají vyklíčit. Pak se přesunou pod světla, kde rostou další týden. Každou středu nastává sklizeň.

Správný přísun čisté vody, teplotu, vlhkost, ale i třeba koncentraci oxidu uhličitého v pěstírně snímají čidla. Data vyhodnocuje počítač a automaticky nastavuje klimatizaci nebo množství závlahy.

„Nemusíme se vůbec o nic starat. Nemusíme hlídat vlhkost, teplotu, vnitřní klima, nemusíme zalévat a rozsvěcet. To si systém ohlídá sám. Na tomto principu děláme řízení budov, zkušenosti jsme využili zde v pěstírně,“ ukazuje Leoš Jelínek.

Přesto o celém systému mluví pouze jako o funkčním prototypu. Jejich sny sahají mnohem dál.

„Naší snahou je systém povýšit tak, aby byl zcela oproštěn od lidské práce. Stále je totiž potřeba zasít, kontrolovat, umývat boxy, přesunout boxy z klíčírny do pěstírny, sklidit. Chceme to udělat tak, aby to bylo úplně automatizované. Abychom z jedné strany nasypali semínka a na druhé vyndali vyrostlé bylinky,“ líčí Leoš Jelínek.

Po krůčcích do vesmíru

Ke zcela bezobslužnému systému, který by se při troše fantazie mohl v budoucnu využívat například i ve vesmíru či na jiných planetách, vede ale velmi dlouhá cesta. Pěstitelé chtějí postupovat po malých krůčcích. Například plánují zapojit recyklaci vody, řízený generátor oxidu uhličitého nebo senzory na rozpoznávání podílu zelené hmoty v rostlinkách.

„Hledáme investory, protože už jde o velké peníze – o investice řádově v milionech korun. Soběstačný systém, který pracuje na moři nebo ve vesmíru, se bez velkých investic neobejde,“ říká Leoš Jelínek.

Pěstitelé se nespokojí s tím, že pěstírna je funkční a dokáže si na sebe vydělat. Rádi by se vydali cestou dalšího výzkumu a inovací. Potřebují také více prostoru, jedna místnost ve sklepě už rozhodně stačit nebude.

„A chceme také dostat mikrobylinky do povědomí zákazníků, aby se je naučili jíst ve větším. Restaurace je používají, ale zatím hlavně jen jako třešničku na dortu, spíše na ozdobu pokrmů. Ale takový salát ze slunečnice, ten nemá chybu,“ tvrdí pěstitelé.

Odběrateli jsou vyhlášené restaurace na Vysočině, ve středních Čechách i v Praze. Ty od „gardenautů“ dostanou namixovanou krabici se stále živými bylinkami podle přání. Až dva týdny jim vydrží naprosto čerstvé v lednici či chladicím gastroboxu, kde se jejich růst zastaví. Nejžádanější jsou ředkvičky, hrášek a slunečnice.