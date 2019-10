Světlá otevře halu nejvyšší kvality, házenkáře do ní však nepustí

O měsíc a půl dřív bude otevřena nová sportovní hala ve Světlé nad Sázavou. Umožní to rychlejší postup prací, než se předpokládalo. Pro město, jež má 6,5 tisíce obyvatel, jde o megastavbu. Radnice chtěla to nejlepší, co je na trhu. I proto náklady vyrostly ke 100 milionům korun. Smůlu ale budou mít házenkáři, které město do nové haly nepustí, aby uchránilo podlahu.