Velkosklad Penny u Beranova je opět ve hře, místní čeká druhé referendum

Velký Beranov má celkem patnáct zastupitelů, z nichž se jich schůze s hlasováním zúčastnilo třináct. Osm zastupitelů bylo pro uspořádání referenda.

„Referendem bychom chtěli tuto otázku provždy vyřešit. O záměru společnosti Penny se v obci dlouhodobě diskutuje a i nyní byla kolem toho bouřlivá diskuse. Tím referendem bychom to chtěli ukončit: kdyby to nedopadlo, tak bych byl rád, abychom se do záměru nezapojovali. A kdyby se referendum vyslovilo pro záměr, vyjednat podmínky, aby spolupráce obce a investora fungovala k oboustranné spokojenosti,“ řekl starosta Velkého Beranova Milan Pulicar.

Starosta Pulicar výsledek hlasování o referendu oznámil na tiskové konferenci, které se účastnili i zástupci společnosti Penny Market. Ti u vchodu na obecní úřad rovnou umístili stojan s letáčky, na kterých záměr představili.



V obci už se konalo ke stejné otázce referendum před třemi roky, tehdy obyvatelé rozhodli, že logistické centrum Penny u obce nechtějí. Ze zúčastněných voličů sklady v referendu odmítlo 417 lidí, pro centrum hlasovalo 250 obyvatel.

Situaci změnil nově vybudovaný obchvat

Mezitím však kraj nechal postavit kolem Velkého Beranova a osady Nové Domky velkorysý obchvat s napojením k dálnici D1. Podle plánů Penny by se nacházelo logistické centrum za silnicí obchvatu na straně bližší k dálnici D1, od které by bylo vzdáleno necelý kilometr.

Zprovoznění obchvatu, který by sklady oddělil od okolí, bylo důvodem, proč se společnost Penny rozhodla nedávno Velký Beranov oslovit otevřeným dopisem, kdy navrhla znovuotevření diskuse o záměru.

„Od roku 2018 se mnoho důležitých věcí změnilo, je zprovozněn obchvat Velkého Beranova. Změnila se také sociální a ekonomická situace republiky, my přinášíme stabilitu,“ pověděl Tomáš Kubza, který v Penny šéfuje logistice.

Logistické centrum na strategické poloze u Beranova je podle něj dlouhodobým cílem firmy. Kubza s kolegy do Beranova přijel představit, co za souhlas s investicí obec od Penny získá. „Přinášíme obci pozitiva v zaměstnání lidí a nabídkou nadstandardních platů, obci nabízíme také jednorázový dar ve výši 8 milionů korun. Na dani z nemovitosti odvedeme půl milionu korun ročně, 200 tisíc korun ročně bude naše podpora beranovským dobrovolným hasičům a sportovcům,“ vypočetl Kubza.

Obří halu má od obce oddělit zalesněný val

Pokud by referendum dopadlo pro Penny příznivě, musela by následovat změna územního plánu obce, pak posouzení vlivu projektu na životní prostředí a další přípravné kroky.

„I kdyby se vše dařilo projednat ve prospěch našeho záměru, tak nevěřím v bližší začátek stavby než v roce 2023, spíše v roce 2024,“ řekl Kubza.

Logistické centrum by bylo vystaveno půl kilometru od stávající zástavby Velkého Beranova na místě dnešních zemědělských pozemků. Zabralo by 60 tisíc čtverečních metrů, z toho polovina bude zastavěna. Hlavní budova má mít půdorys 106 krát 235 metrů a maximální výšku 17 metrů. „Denně by tam mělo přijet 160 kamionů,“ upřesnil Kubza.

Nákladní vozidla by měla najíždět k areálu od čtyř ráno do deseti večer. Centrum zaměstná 160 lidí. Od Beranova by měl být areál oddělen terénním valem, na kterém bude vysázeno 2 tisíce stromů.