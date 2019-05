Molo, pláž u řeky i bistro. Žďár chystá přeměnu Farských humen v park

Před deseti lety město investovalo do první etapy revitalizace zanedbaného prostoru mezi řekou Sázavou a Veselskou ulicí poblíž náměstí.



„Krátká analýza napoví, že v parku teď není vše tak, jak by mělo být. Nehostinné prostředí nutí k rychlému opuštění místa, zvláště v letních dnech, vybavenost neodpovídá standardu současné doby, řešení zeleně je úsměvné, síla řeky je ukryta v porostu,“ hodnotí Lucie Radilová, která od loňského roku pracuje pro radnici jako městská krajinářka.

Zatravněnou plochu protíná síť cestiček, kolem nichž jsou lavičky, je tu několik herních prvků pro děti, před pár lety město nainstalovalo bednu se sportovním náčiním k volnému využití. Z části svahu je v zimě sáňkovací kopec, na konci prázdnin se z Farčat stává slámové hřiště. Jinak je místo využité jen ojediněle, například pro majáles nebo Den Žďáru.



Podle krajinářky Radilové mají Farská humna strategickou polohu a provozní napojení z něj dělá klíčové místo v urbanistické struktuře města.

„Cílem je vytvoření maximálně polyfunkčního prostoru, kde si najde každý svůj ‚osobní prostor‘ a aktivitu. Nutné je doplnění základní vybavenosti - kvalitního mobiliáře, polyfunkčního hřiště a zázemí parku v podobě bistra či kavárny a toalet,“ nastiňuje Radilová.

Lidé se dostanou více do kontaktu s řekou, přibude lávka

Důležité bude dosázet vhodnou zeleň, která v horku zajistí příjemný stín. „Jedna místní firma zasponzoruje a v květnu v rámci svých společenských akcí vysází pod odborným dohledem vzrostlejší dřeviny,“ zmiňuje jednu z nejbližších akcí starosta Martin Mrkos. Půjde asi o deset stromů, další přibudou v příštích letech.

Podle místostarosty Josefa Klementa bylo pro další rozvoj Farčat důležité zrušení regulativu. „Tím se uvolnila logická cestní síť, která se nabízela,“ říká Klement.

Firma už dělá terénní úpravy a dokončí okružní asfaltovou komunikaci kolem parku. V zakázce za dva miliony je zahrnuto také veřejné osvětlení.

Žďárští by se také měli dostat více do kontaktu s řekou. Vodu překlene lávka pro pěší a cyklisty, po pravém břehu pak bude pokračovat nová část cyklostezky, která podjede most v ulici 1. máje a u modrého hřiště se napojí na stávající cyklostezku do Hamrů.

Pobytové molo vytvoří aktivisté, hledají pomocníky

Aktivisté ze spolku Žijeme Žďárem s pomocí grantu a dobrovolníků vytvoří na břehu pobytové molo. „Dřevo a spojovací materiál máme, bude se ale hodit každá ruka, třeba na zašroubování jednoho symbolického vrutu,“ vyzývají na Facebooku aktivisté. Stavět se bude tuto sobotu, o den dříve nainstalují v parku velký gril.

Mnozí však upozorňují na stav řeky, jež v létě trpí nedostatkem vody a hlavně u mostu v Žižkově ulici je zanesená množstvím sedimentů. S nadsázkou řečeno, kačeny musí místy chodit pěšky. Město chce dohlédnout i na kvalitu vody.

Povodí Vltavy coby správce toku už přislíbilo nápravu. „Povodí Vltavy plánuje odstranění tvořícího se nánosu v předmětném místě. Tyto práce budou součástí projektu zpracovávaného městem. Postup byl dohodnut se zástupci města, a to zejména z důvodů koordinace stavebních činností při úpravě břehů řeky,“ uvedla za Povodí Vltavy Michaela Šeborová. Náklady na odstranění nánosu uhradí státní podnik.

Zrekonstruovaný už je objekt bývalé vodárny u Jermářova jezu v rohu parku. Toto centrum neformálního vzdělávání za 17 milionů se slavnostně otevřelo minulý víkend, využijí jej hlavně vodní skauti a organizace Duha.

Atrakce z balíků slámy na žďárských Farských humnech: