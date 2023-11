Umělá kluziště se stávají adventním trendem, města za ně utratí miliony

V krajském městě Vysočiny se v zimě dokonce objeví hned dvě kluziště. Premiéru budou mít 3. prosince při zahájení adventního programu.

„Tradiční kruhový adventní věnec kolem Mariánského sloupu bude pro veřejnost otevřen denně vždy od pravého poledne, předtím mají možnost si jej přes Bránu Jihlavy (příspěvková organizace města - pozn. red.) zamluvit školy a školky pro bruslení svých žáků. Další kluziště - tentokrát o něco menší a obdélníkové - bude umístěno na parkánu vedle Brány Matky Boží,“ popisuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Kruhové kluziště bude fungovat podle přízně počasí do 18. února, malé kluziště na parkánu zůstane až do konce února. Obě sportoviště budou v provozu denně do 19 hodin. Na horním Masarykově náměstí bude navíc k dispozici také půjčovna a brusírna bruslí.

Jihlava je aktuálně limitována tím, že po demolici Horáckého zimního stadionu čeká, až legendární hokejový stánek nahradí nová aréna. Zájemci o bruslení tak mohou využívat pouze takzvaný zimáček, kde je ovšem nyní logicky přetlak zájemců.

Vedení města proto kromě chlazeného kruhového kluziště na náměstí, které už vzniká, investuje do druhého kluziště z umělé hmoty. „Bude hlavně pro malé děti a vznikne pro velký zájem veřejnosti například i ze stran jihlavských škol,“ poukazuje mluvčí Daněk.

Celkově Jihlava zaplatí za celý vánoční program bezmála 7,9 milionu korun. „V tom je zahrnutý i letošní příspěvek města na nové osvětlení ve výši 2,5 milionu korun,“ vypočítává Daněk.

Žďár se nechal inspirovat

Mobilní umělá plocha vhodná pro bruslení, aniž by byla potřeba voda, elektřina či chlazení, se poprvé objeví také ve Žďáře nad Sázavou.

„Nové plastové kluziště pro celoroční provoz bude od 1. prosince umístěné na náměstí Republiky. Nákup kluziště o ploše 10 x 20 metrů vyjde na 1,6 milionu korun bez daně,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Další náklady si vyžádá výroba dřevěné vyrovnávací podesty.

„Kluziště bude na náměstí minimálně do konce adventu, podle zájmu návštěvníků ho může město ponechat otevřené i nadále, v průběhu ledna. Návštěvníci využijí vlastní brusle, plocha bude k dispozici zdarma, pojme až 35 lidí najednou,“ zmínila mluvčí. „Pracujeme s možností zpřístupnění kluziště i v průběhu roku,“ poznamenala Sobolová.

Vedení Žďáru vybralo švýcarskou technologii firmy Glice, inspirovalo se v jiných městech. „Informovali jsme se ve Velkém Meziříčí, známe příklady i z jiných měst. Zájem tam byl velký. Patří to k atrakcím v době adventu, pokud tady chceme mít hezký, nasvícený, soudobý advent, nevidím nic špatného na koupi umělého kluziště a nabídnout veřejnosti hezké strávení času,“ hájil investici při diskusi v zastupitelstvu starosta Martin Mrkos (Žďár - živé město).

„Města si to většinou na takové akce pronajímají. Nevím, jestli je rozumné a efektivní pořizovat si něco takového do vlastnictví,“ oponoval opoziční zastupitel Jan Havlík (Změna 2018 a Soukromníci).

Podle starosty město vycházelo z finanční rozvahy. „Pokud chceme takovou věc opakovat i v následujících letech, dlouhodobější pronájem na několik měsíců rozhodně nevychází lépe než koupě,“ reagoval Martin Mrkos (Žďár - živé město) s tím, že životnost kluziště je poměrně dlouhá.

Jan Havlík však napadl formální postup radních, kteří v červnu koupi kluziště schválili bez zastupitelstva. Podle nedávného usnesení přijatého zastupiteli prověří postup rozpočtování a schvalování finanční a kontrolní výbor.

Místní části nemají zájem

Stejné syntetické kluziště opakovaně vznikne v centru Velkého Meziříčí. V provozu bude od 1. prosince do 14. ledna. V minulých letech jej následně využila i místní část Hrbov.

„S přesunem do místních částí se zatím nepočítá, Hrbov nemá zájem a ostatní nemají vhodný prostor. Je možné, že se to ještě změní. Pokud ne, podle zájmu by město případně prodloužilo provoz kluziště na náměstí,“ vyjádřila se mluvčí města Martina Strnadová.

Náklady na provoz jsou podle ní zanedbatelné, instalaci, dovoz a odvoz zajišťuje městská organizace Sportoviště VM.

Polná, které chybí zimní stadion, se vydala jinou cestou - už pátou sezonu si kluziště pronajímá. „Pro koupi jsme se zatím nerozhodli. Je to dilema, zatím to řešíme pronájmem. Uvidíme v dalších letech, nemáme to zatím projednané,“ reagoval na dotaz MF DNES starosta Jindřich Skočdopole.

Za dvouměsíční pronájem minule Polná zaplatila 450 tisíc korun, letos půjde podle starosty o nižší částku. „Není to laciná záležitost. Minule jsme to vyhodnotili tak, že když začalo mrznout, někteří se přesunuli na zamrzlý rybník. Druhý měsíc už jsme neměli takovou návštěvnost,“ poznamenal Skočdopole, proč je tentokrát pronájem kratší.

Polenské kluziště na Husově náměstí zahájí provoz 2. prosince, s provozem se počítá do 5. ledna. Město na pronájem využije prostředky, které do rozpočtu přitečou jako daňový výnos z hazardu.

I přes statisícové náklady považuje starosta kluziště za přínosné. „Náměstí žije. Na situaci reagují i někteří podnikatelé, loni tam byly dva stánky s teplými nápoji a občerstvením,“ říká.

Třebíči stačí klasický led

V Třebíči, která v posledních letech zaujala bohatým vánočním osvětlením, neplánují, že by advent oživili ještě umělým kluzištěm.

„V Třebíči bývá bruslení ve sportovním areálu Na Hvězdě. Umělé kluziště jsme tu měli na náměstí pouze jednou (v roce 2015 - pozn. red.) a úplně se to neosvědčilo. Lidé raději využívali klasický led Na Hvězdě,“ vysvětluje mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Chlazenou ledovou plochu pod otevřeným nebem provozuje místní baseballový klub Nuclears, jemuž město na provoz přispívá. Zahajuje obvykle během prosince.

Bez syntetického kluziště budou během nadcházející zimy rovněž v Pelhřimově, město si jej přestalo pronajímat v roce 2021. „Je možné, že se tato tradice obnoví v následujících letech,“ reagovala bez podrobností mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.