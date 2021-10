Některá přestavět, jiná zrušit. Žďár chystá změny v síti dětských hřišť

Návštěvníci - od batolat až po teenagery - by na hřištích měli najít nápadité a kvalitní prvky, a to z hlediska funkce i vzhledu. To vše v rozumné docházkové vzdálenosti. Místní však musí počítat i s tím, že některé plochy čeká v duchu nového systému zrušení.



Stávající síť městských hřišť je podle závěrů koncepce přehuštěná, mnohá jsou navíc v havarijním stavu.

„Dříve bývala hřiště téměř v každé ulici, vzhledově byla ale unifikovaná a nabízela vesměs totéž - oplocenou plochu z asfaltu nebo písku, pár prolézaček, v zemi zakopané barevné pneumatiky, nějakou tu houpačku či skluzavku. Koncepce pracuje s dnes již odlišnými potřebami společnosti, kdy se návštěva hřiště stává spíš rodinnou až společenskou událostí,“ popsal starosta Martin Mrkos.

I dosavadní přístup k péči o hrací a sportovní plochy, k jejich obnově či výstavbě byl podle něj nesystematický - jednotlivá místa se řešila izolovaně bez návaznosti na další hřiště i okolí. Lidé z radnice teď na to ale chtějí jít jinak.

Nejdřív přijdou na řadu velká centrální hřiště

„Prvním krokem v následujících dvou až třech letech je revitalizace celoměstských a centrálních hřišť pro jednotlivé městské části, jež budou dostupná do deseti minut chůze. Ruku v ruce s tím půjde odstranění nebezpečných herních prvků a hřišť,“ popsala městská krajinářka Lucie Radilová.

V další fázi budou obnovena hřiště doplňující tuto základní polyfunkční strukturu. V docházkové vzdálenosti pět až sedm minut, aby bylo možné vybrat si hřiště i jinak tematicky orientované.



Počítá se se zaměřením na děti do šesti let, pak na ty větší do dvanácti let, rovněž s vyžitím pro teenagery, pejskaře i sportovce. U některých speciálních sportovišť se ale jejich uživatelé musí smířit s tím, že nebudou v každé čtvrti. Tak je tomu ostatně už nyní třeba v případě skateparku.

V duchu nového systému se již Žďárští pustili do prvních kroků. „Nyní revitalizujeme hřiště na křížení ulic Luční a Polní. V nejbližších dnech vyhlásíme výběrové řízení ohledně psího hřiště a hřiště v ulici Purkyňova a na Farských humnech,“ přiblížil Mrkos s tím, že s pracemi se má začít již na jaře.

Úpravy prvně jmenované plochy, které už probíhají, mají vyjít na 500 tisíc korun. Na následující trojici je vyhrazeno 3,2 milionu. Další na řadě pak budou hřiště v ulici Okružní dolní, Haškova a Palachova.

Jak si úpravy představují, navrhnou obyvatelé

Ročně by takovým tempem mohlo novou podobu dostat zhruba čtyři až pět hřišť. Ovšem v případě, že se některé velké sportoviště bude budovat „od píky“, na úpravu dalších ploch už zbude peněz méně.

Úpravy sítě hřišť ve Žďáře Z celkem 46 městských hřišť (dětských, polyfunkčních, sportovních) je pouze 13 kvalitních, jež zatím nevyžadují akutní zásahy. Z toho kvalitních dětských hřišť je sedm.

12 hřišť bude odstraněno, neboť jsou v havarijním stavu, na nevhodném místě, případně město nemá finance na jejich udržení.

Počítá se i se vznikem pěti zcela nových hřišť. Zbylé plochy čekají opravy, přesuny hracích prvků.

S úplně novými centrálními hřišti se počítá například na Klafaru, kde je v plánu i bikepark, na Farských humnech nebo sídlišti Libušín v lokalitě zvané Hrady.

V roce 2030 by mělo město disponovat komplexní sítí 39 hřišť různého zaměření.

Na místech, jichž se obnova či nová výstavba týká, jsou v plánu setkání s občany - jako nedávno v lokalitě Okružní dolní. „Představili jsme lidem koncept, jak chceme pracovat s hřišti, a ptali se jich, co by si na tom svém představovali, jaký by se jim líbil materiál, hrací prvky či dopadové plochy,“ vylíčil Mrkos. Dodal také, že ze schůzky vzešel mimo jiné i zajímavý podnět na instalaci strojů pro cvičení seniorů.

„Revitalizaci hřišť vnímám jako skvělý plán a je dobře, že to město řeší s těmi, co budou konkrétní místo navštěvovat. Určitě by se ale měla brát v potaz i dopravní situace v okolí,“ míní Monika Sobotková ze sídliště Stalingrad.

Konkrétně má na mysli zmíněnou obnovu hrací plochy v ulici Okružní dolní. „Pokud se má stát hlavním hřištěm pro celou spodní část sídliště, mělo by se řešit i velmi problematické přecházení Revoluční ulice přímo v křižovatce,“ zdůraznila maminka dvou dětí.