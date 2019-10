Archiváři vystavují poklady rodu, jehož historie sahá do 10. století

Spoluautorka brtnické výstavy a památkářka z Národního památkového ústavu Dana Novotná před portrétem Lucrezie Collalto. Jedná se patrně o přemalbu z 19. století.

V roce 1945 se rozlehlý majetek severoitalského rodu Collalto v oblasti Vysočiny a jejího okolí nacházel na území tehdejších okresů Jihlava, Třebíč, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí.



Nad Collalty se však v Česku zavřela voda nejen po jejich odchodu zpět do Itálie v roce 1947, ale ticho na obou stranách víceméně trvalo i po roce 1989. Prolomily jej vlastně až letošní výstavy: nynější brtnická a předtím jarní brněnská expozice collaltovských listin.

Přínos Collaltů pro rozvoj Moravy od 17. do 20. století ještě čeká na své znovuobjevení. Stejně jako má před sebou ještě dlouhou cestu k záchraně zchátralý brtnický zámek.

„Collaltové se tady snažili za ta staletí dělat všechno možné, povznést Brtnici, něco vybudovat. Po první pozemkové reformě po roce 1919 tady možná už neměli tolik možností a chuť ještě něco budovat. Ztráceli se z veřejného života a nakonec ani po roce 1945 nijak moc neprotestovali proti ztrátě majetku, že nejsou Němci ani Maďaři, takže se na ně nevztahují Benešovy dekrety. Nakonec dostali nálepku, že jsou zrádcové republiky. Asi nad tím mávli rukou a ani po roce 1989 už neměli valný zájem,“ říká spoluautorka brtnické výstavy Dana Novotná, památkářka z Národního památkového ústavu.

Z čeho podle vás ten nezájem pramenil?

Když viděli stav svých zdejších majetků a spočítali si, kolik by stála údržba... I v Itálii mají dost problémů udržet majetky, které tam vlastní.

Kolik z tuzemských collaltovských sbírek veřejnost ještě neviděla?

Collaltové si velkou část svého majetku odvezli do Itálie ještě za první republiky, něco za druhé světové války. Ale i tak je toho tolik, že to nemáme kam dát. Teprve vzniká collaltovský fond, který asi bude umístěn na collaltovském zámku v Uherčicích. Ty ale postihla dřevomorka a teprve nyní se dávají stavebně dohromady, aby se tam něco takového někdy mohlo umístit.

Jaký vztah k Brtnicku měli poslední Collaltové, kteří zde ještě žili?

Podle mě byli odtažití, stejně tak i vůči Německu. Byli to Italové z Trevisa. Když pocházíte z rodu Langobardů s kořeny v 10. století, vidíte věci s určitým nadhledem. V první republice se příliš nezapojili, necítili se asi nikdy být součástí druhého národního obrození, které prožívala taková ta ryzí česká šlechta.

Co skrývá jejich rodinný archiv, který je zčásti v Česku?

Jsou to tak obrovské fondy, že to nejen nebylo dodnes přečteno, ale ani nevíme, co tam vlastně je a co to znamená pro evropskou historii. Tam jsou třeba dopisy mezi Valdštejnem a Collaltem, šifrované vojenské zprávy, v podstatě celé dějiny třicetileté války. Jsou to obrovská kvanta archiválií. Až teď něco málo prostudovali studenti, ale to jenom malý zlomeček. Jedna velká tlustá bichle je inventář. Na každé stránce je dvacet položek a jedna položka třeba představuje dvacet map nebo padesát dopisů. Je to pořádná knihovna. A to ještě do toho musíme započítat collaltovský velkostatek, kde byly zaznamenány hospodářské věci. Některé mohou být uloženy i ve složkách jiných velkostatků, kolegyně našla něco například u složky Veveří.

Ten archiv je ucelený?

Ano, ale jsou v něm části i z jiných rodů. Manželka prvního Collalta, co přišel na Moravu, Blanka Polyxena, byla z Thurnu, takže jsou tam i thurnovské věci. Čili by si tím studiem člověk rozšířil znalosti i o jiných rodech. Rambaldo XIII. Collalto byl vojevůdce a já našla v archivu v Brně autentické vojenské plány na dobývání Mantovy v roce 1630. To jsem dosud znala jenom z filmu. Oni si opravdu ty své záměry kreslili: takto to uděláme, pánové. (smích) Část z listin se k nám dostala jako kořist vojáků z archivů na Piavě. Ta nejstarší listina se údajně dostala do Čech v botě vojáka. Byl to pergamen, kterým si ten voják spravil botu, aby mu do ní neteklo. Protože, jak známo, na Piavě jsme šli týden pod vodu, jen bodáky nám koukaly. (smích) To říkal můj pradědeček, který tam bojoval.