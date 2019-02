Nejstarší listina v Česku je z roku 994. Údajně ji donesl voják v botě

Nejstarší dochovaná listina na českém území se ovšem netýká českých dějin, ale italského rodu Collaltů, konkrétně aktu, kdy císař Ota III. udělil tomuto rodu královská práva.

K českým zemím přece jen měli tito italští šlechticové vazby. Po stavovském povstání v roce 1620 získali Collaltové v českých zemích některá panství. Získali brtnické panství nedaleko Jihlavy, později se usadili také v Uherčicích na Znojemsku.

Příslušníci italského rodu, jehož potomci v zemi dodnes žijí, jsou do historie zapsaní jako mecenáši umění a generálové na bojištích celé Evropy. K českým zemím rod poutalo i to, že manželka jednoho z šlechticů pocházela právě z Čech.

Originál vzácné listiny se kvůli stáří nevystavuje, její kopii mohou lidé od pondělí vidět na výstavě věnující se tisícileté historii italského rodu, a to ve velkém sálu Moravského zemského archivu na Palachově náměstí v Brně. Přístupná bude až do 9. března od úterý do soboty vždy od 10 do 18 hodin.

„Na výstavě jsou k vidění také další unikátní písemnosti z brtnického archivu Collaltů, který je od roku 1907 uložen v Moravském zemském archivu v Brně. Po zničení hlavního rodového archivu na hradě San Salvatore během první světové války představuje tato sbírka hlavní zdroj informací o dějinách rodu,“ uvedl Petr Elbel, vedoucí ústavu pomocných věd historických a archivnictví Masarykovy univerzity, která výstavu v Brně pořádá.