Vysočina rozšíří zrádnou cestu do Luk, k vyššímu bezpečí pomohl kůrovec

8:47 , aktualizováno 8:47

Když se nyní na hlavním příjezdu do Luk nad Jihlavou za koupalištěm potká kamion s dalším autem, musí jeden z nich zastavit. Na úzké vozovce s rozbitými krajnicemi se dvě auta nevyhnou. To by se mělo změnit. Co nevidět začnou práce na rozšíření silnice. Bezpečnost se tu paradoxně zvýší i díky kůrovci.