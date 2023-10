Ředitel skončil kvůli účetnictví, tvrdí město. Je to politika, namítá opozice

Zní dva základní hlasy. Opoziční názor míní, že odvolání Demla bylo politikum, kterým stávající vedení města provedlo „nápravu poměrů“ v často kritizované organizaci Brána Jihlavy, prosazené a zřízené bývalým vedením města.

Naopak oficiální hlas z nynější městské vládnoucí garnitury říká, že Deml skončil kvůli vážným pochybením v ekonomice organizace a nezvládnutí standardních procesů jejího řízení.

A co na to sám odvolaný Deml? „Veřejnost by mohla nabýt představy, že jsme tam bůhvíco dělali s penězi, strkali si něco bokem, ale i veřejnosprávní kontrola potvrdila, že nic takového se zde nedělo. Nešmelili jsme, nekradli jsme. Byli jsme špatní úředníci, to je fér říct. Ale učili jsme se to. Většina chyb, které nám byly vytýkány, se staly v roce 2022 a sám jsem ještě před kontrolou přijal řadu nápravných opatření, aby se neopakovaly,“ řekl nyní MF DNES Deml.

Jihlavští radní Demla odvolali na svém zasedání 7. září poté, co už předtím s vedením organizace řešili několik nesouladů či nezdarů. Nyní organizaci dočasně řídí její ekonomka Věra Kopecká. Výběrové řízení na nového ředitele by mělo skončit do 16. října.

Kemp Nomád. Škodu Šedivý nechce vyčíslit

Jednou z oficiálně uvedených příčin Demlova odvolání byl podle vyjádření náměstka primátora Richarda Šedivého (ANO) dlouhodobý problém se špatnou komunikací s jednotlivými odbory magistrátu. „Jako příklad mohu zmínit pozdní žádosti o stanoviska, žádosti o zábory či odevzdávání úkolů přes komunikační portál příspěvkových organizací. Opravdu vážné důvody byly uvedeny v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly,“ uvedl Šedivý.

Zjištění se týkala nezveřejňování smluv v registru, nedodržování směrnic, nefungující řídící kontroly, nedodržování ceníků či zkreslení účetní závěrky a z toho plynoucí její neschválení vedením města.

Mezi kritizovanými projekty Brány Jihlavy vyčnívá krach akce Kemp Nomád. „Kemp nebyl vůbec realizován z důvodu manažerského selhání, protože se nepodařilo včas vyřídit potřebná povolení,“ vyjádřil se Šedivý v oficiální zprávě z 19. září. O dva týdny později stejný náměstek dodal: „Prokazuje se nyní, že to, co jsem tam tehdy psal, je pravda.“

Kemp Nomád podle Šedivého byl také prozatím jediným projektem Brány Jihlavy, u kterého prokazatelně vznikla finanční škoda. „Tam vznikla, ale nebudu ji teď vyčíslovat. Kempové vozy, kde měli nocovat návštěvníci Nomád Kempu, byly už nasmlouvané a to už nešlo zrušit, v tom je ta ztráta. Další náklady s tím spojené zatím vyčíslené nemáme,“ řekl Šedivý.

Jiné neodvolávali, Demla ano

Brána Jihlavy má 19 zaměstnanců a řadu externistů. Letos hospodaří s rozpočtem přibližně 30 milionů korun včetně asi 6 milionů na vánoční program. Organizace vznikla v roce 2021, Deml byl jejím prvním ředitelem. Spravuje městská zařízení a památky, jako je Dům Gustava Mahlera, Jihlavské podzemí, Galerie Nonstrop v Malé Lazebnické a Brána Matky Boží, nyní rekonstruovaný Dům Masarykovo náměstí 21. Pořádá městské kulturní akce a spoluvytváří a propaguje nabídku města pro turisty.

Na jaro příštího roku Brána Jihlavy chystá otevření nového kulturně vzdělávacího centra v Domě Masarykovo náměstí 21, kde bude sídlit také Jihlavský architektonický manuál propagující jihlavskou architekturu a místní kulturní dědictví.

Brána Jihlavy také nastartovala průvodcovské služby po městě i akce jako Boží Food Fest, KutilFest, sobotní farmářské trhy či Kapří den, navazující na starou městskou tradici. Rozjela informační portál DoJihlavy.cz.

Bývalá primátorka a nynější zastupitelka Karolína Koubová (Piráti a Fórum), která vznik Brány Jihlavy iniciovala a prosadila, se domnívá, že nynějším vedením města uvedené důvody Demlova odchodu skutečně k jeho odvolání nemohly vést. „U ostatních vedoucích pracovníků za dobu, co jsem mohla sledovat, se děly mnohem horší věci a nikdo je neodvolával. Jakub Deml byl odvolán proto, že byl nepohodlný. Je to politické rozhodnutí. Do takové organizace, jako je Brána Jihlavy, se nikdo moc nepohrne, takže ta organizace je v nebezpečí, jak bude v dalším půlroce fungovat,“ obává se Koubová.

Exprimátorka nezpochybňuje, že Brána Jihlavy měla problémy ve vedení ekonomiky. „To vůbec nerozporuji, ale ten audit se věnoval roku 2022 a věci v něm popsané už byly napraveny. Za ty tři roky se tam vystřídali čtyři ekonomové, kteří tu situaci nezvládli. Až nyní se našla paní, která se tomu věnuje naplno, a ty chyby jsou odstraněny.“

Ve špatném čase, bez reálného důvodu

Problémem je podle Koubové načasování Demlova odvolání v době přípravy vánočního programu, která je pro Bránu Jihlavy nejnáročnější. „Je to odvolání ve špatném čase bez jakéhokoli reálného důvodu,“ míní Koubová. „Věřím, že dojde k bezproblémovému předání agendy, projekty jsou nastartovány a nemyslím si, že by došlo odchodem pana ředitele k jejich ohrožení,“ věří naopak Šedivý.

Brány Jihlavy, respektive přímo Jakuba Demla se pro mnohé překvapivě zastal bývalý zastupitel za Fórum Miroslav Tomanec, někdejší štiplavý kritik Koubové, dokud byla primátorkou. „Jako kritik předčasného zřízení této organizace (Brána Jihlavy – pozn. aut.) musím opravdu smeknout, Jakube, před tvojí prací a před tím, co se za krátkou dobu podařilo. Jaké akce jste přinesli, jaké lidi jsi dokázal zapojit, jakou instituci se podařilo stvořit,“ napsal Tomanec na Facebook krátce po Demlově odvolání.

„Nevycházel jsem z údivu, jak město příjemně ožívalo, jaká kreativita tu najednou byla. Ostatně tvoje odvolání současnou nechutnou vládnoucí garniturou je pro tebe tím nejlepším vysvědčením a znamená jenom jediné – byl jsi dobrým ředitelem. Což tahle parta dobře ví – ovšem lákadlo další politické trafiky pro blízké je příliš silné,“ vyjádřil se bez servítků Tomanec.

Organizace je zbytečně v provizoriu

Sám Deml v podstatě nezpochybňuje, proč byl odvolán, ale vadí mu načasování odvolání v době příprav na předvánoční program. „Já nezpochybňuji ta procesní a formální pochybení, která jsou neoddiskutovatelná, ale organizace je nyní zbytečně v provizoriu. Zatěžuje to tým a nyní je právě to nejnáročnější období, kdy se chystají Vánoce,“ řekl Deml, který končí podle svých slov v Bráně Jihlavy ke konci prosince. O svém dalším působení zatím nechtěl mluvit. „Byl jsem velmi naivní, když jsem očekával, že je v zájmu zřizovatele, aby té organizaci maximálně pomohl,“ řekl Deml.

S tím ovšem nesouhlasí náměstek primátora Šedivý. „Co se týká podpory zřizovatele, měli jsme s gesčním odborem a panem ředitelem pravidelné schůzky, vyhodnocovali jsme si proběhlé kulturní akce, pan ředitel byl několikrát na poradě vedení či jednáních rady města. Brána Jihlavy měla nadstandardní ‚péči‘, žádná jiná příspěvková organizace se tolik a tak často neřešila,“ komentoval odvolání Demla Šedivý.

Čtyři měsíce bez účetnictví

Vytrvalým kritikem Demla byl od počátku radní Jaroslav Huňáček (ODS). „První věc, co mě zarazila, že nevedli skoro čtyři měsíce účetnictví. Nechovali se jako řádná firma. To ho (Demla – pozn. aut.) neskolilo, nyní ho skolil audit. Dorazilo mě třeba, že odmítli spolupráci s agenturou Vysočina Tourism. Na to, že to je městská organizace, se měli chovat jinak. Velmi cenný je ale vznik Jihlavského architektonického manuálu,“ zhodnotil Huňáček.

Podle Demla šlo o konflikt dvou nesourodých světů. „Je tam určité vzájemné nepochopení chtít po umělecké či tvůrčí organizaci, aby se chovala jako úřad, ta se nikdy nebude tak chovat. Chtěli jsme vybudovat jinou firemní kulturu a neměli pro to úplně pochopení od některých kolegů z magistrátu. Někteří se nám snažili pomáhat. Ale je to střet dvou světů, které se ne vždy zcela chápou,“ míní Deml. „Nyní je vyhlášeno výběrové řízení a já věřím, že se nám podaří vybrat dobrého ředitele, který organizaci posune zase o kus dále,“ uzavřel Šedivý.