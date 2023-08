Přibyslav si zve architekty, navrhnout mají novou podobu náměstí

Návrhy posoudí porota složená z vedení města i odborníků. „Současný stav našeho Bechyňova náměstí již neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitní veřejné prostranství z pohledu architektury a zároveň je třeba řešit nevyhovující technický stav komunikací a inženýrských sítí,“ uvedl při vyhlášení soutěže starosta Martin Kamarád.

Soutěž je vypsána jako otevřená. Zúčastnit se jí tedy může kdokoli. Podmínkou je, aby návrh podal do 10. listopadu. Pak by měla porota došlé materiály vyhodnotit a vyhlásit vítěze. S ním by pak chtělo vedení města podepsat smlouvu do konce prvního pololetí příštího roku.

„V porotě zasednou starosta, oba místostarostové i dva radní. Dále v ní budou architekti Aleš Burian, Luděk Rýzner, Luboš Klabík, Kateřina Waldhauser a Ondrej Palenčar,“ konstatoval sekretář soutěže Miroslav Vodák.

„Formát soutěže o návrh jsme zvolili proto, že budeme moci hodnotit různé varianty architektonického řešení, ale také poté dokážeme lépe odhadnout výši investice na rekonstrukci náměstí,“ doplnil místostarosta Michal Omes.

Příprava podkladů zabrala půl roku

V zadání soutěže se město snažilo zohlednit jak architektonické, tak dopravní, krajinářské i památkářské hledisko. Zároveň do něj zapracovalo připomínky veřejnosti a místních podnikatelů, jež se na radnici shromáždily během jarních besed a setkání s veřejností. Přesné soutěžní podmínky jsou zájemcům dostupné na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek.

„Více než půl roku jsme s organizátory soutěže připravovali podklady, a tak věříme, že o kvalitně připravenou soutěž bude mezi architekty zájem,“ řekl Omes.

Organizaci celé akce přibyslavská radnice svěřila odborníkům. Jejím hlavním pořadatelem je společnost CBArchitektura. O její erudici a profesionalitě svědčí dle radních ocenění za výjimečný počin České ceny za architekturu 2023, kterou ateliér letos obdržel.

Na zadání dále spolupracoval ateliér • tečka, jenž se věnuje spolupráci s veřejností. Právě on připravil besedy a setkání s obyvateli přímo na náměstí.

„Architektonická soutěž je odbornou veřejností vnímána jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládou,“ podotkl Vodák.

Přibyslavská radnice původně žádnou soutěž vyhlašovat nechtěla. V roce 2019 spatřil světlo světa první návrh, jak by mohlo nově upravené náměstí vypadat. Vedení města už počítalo, že dle zpracovaných vizualizací bude i dále postupovat.

„Chtěli jsme mít podobu náměstí od počátku pod kontrolou. Nechtěli jsme dopustit, aby vyhrálo něco, co se veřejnosti či vedení města nebude líbit. A také jsme nechtěli, aby architekti přišli s nápady, které by pak v praxi bylo nemožné realizovat,“ obhajoval tento postup na podzim roku 2019 Kamarád.

Výběr toho nejlepšího

Před koncem loňského roku však zastupitelé takový scénář shodili ze stolu. Chtěli znát víc názorů a vidět více návrhů. Sami chtěli vybrat ten nejlepší. „Původní návrh nezatracujeme. Necháme ho v šuplíku a vrátíme se k němu v případě, že by architektonická soutěž z jakéhokoli důvodu neuspěla,“ konstatoval nedávno Martin Kamarád.

S rekonstrukcí náměstí, jejíž náklady by mohly vystoupat až na 150 milionů korun, by město rádo začalo ještě před koncem současného volebního období. To vyprší na podzim roku 2026.

Práce by pak měly postupovat po etapách. Ty by měly být nejméně dvě až tři.

„Bude to nutné z finančního hlediska, i kvůli tomu, abychom celé náměstí nezavřeli. To musí žít a fungovat i během obnovy už proto, že přes něj vede silnice první třídy,“ předeslal Kamarád.

Bechyňovo náměstí v Přibyslavi je zvláštní svým tvarem. Z ptačí perspektivy připomíná půlkruh. Volnou plochu však značně limitují dva špalíčky budov – jeden s lékárnou, radnicí a poštou, druhý se spořitelnou, obchody a restaurací.

Náměstím navíc vede silnice první třídy z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou, z níž odbočuje krajská komunikace na Havlíčkovu Borovou. Část náměstí dnes supluje roli autobusového nádraží, další připomíná spíše park.

Od proměny prostoru si vedení čtyřtisícového města hodně slibuje. „Věřím, že nová podoba Bechyňova náměstí by mohla dodat centru města nový impulz pro jeho rozvoj a Přibyslav se tak dostane na mapu současné české architektury,“ přeje si starosta Kamarád.