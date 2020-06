_____________________________________________________________

Jak vzpomínáte na svou účast v soutěži?

Bylo to krásné zpestření minulého roku. Nejen my, mámy podnikatelky, se prakticky každý den dostáváme do nezastavitelného kola řešení problémů v osobní i pracovní rovině, přičemž ty pracovní prakticky nelze nechávat v práci. Vše se ještě násobí velikostí firmy a rodiny, jenže výsledek závisí i na množství osobních sil. Kvůli vysokému tempu a nasazení není čas, aby si člověk uvědomil, že jsou pro nás rodina i lidé v práci požehnáním. Často tak přicházejí chvíle, kdy jsou děti rozmrzelé a partner vrčí z nedostatku péče a trpělivosti, kterých už se zkrátka nedostává. U podnikatelek se často poukazuje jen na pozlátko úspěchu: „Daří se jí, splnila si sen, našla díru na trhu…“ Růžová rea­lita Facebooku a Instagramu vše ještě umocňuje. Občas si také slíznou nálepku „špatná matka“, protože podnikatelky „logicky“ nemají čas na děti. V tomto ovzduší plném očekávání ze všech stran člověka občas spíše přepadají chmurné pocity z osobního selhání na všech frontách. Pak se ale stane, že vás někdo ocení a vy jste najednou sama na sebe pyšná.

Kam vás účast v soutěži posunula?

Jelikož jsem prošla mnoha soutěžemi, a to zejména podnikatelskými, nic doslova šokujícího jsem neprožila. Co mě ale posunulo, byly dámy, které se umístily v kategorii ­Charita. Otevřely mi oči zalepené mými vlastními problémy, které jsou proti těm, jež samy prožívají nebo pomáhají ostatním nezištně řešit, často zcela malicherné. Jako by mi náhle došlo, že svět se netočí jen kolem nezaplacených faktur a přežívání od výplaty k výplatě, ale také kolem krásných věcí, jako jsou pomoc, solidarita a vděčnost za zdraví přátel a rodiny.

Mnoho žen se stydí či bojí do takové soutěže přihlásit, co byste jim vzkázala?

Ať to rozhodně vyzkouší. Setkání s dalšími ženami bylo opravdu velmi osvěžující. Hlavně dámy, které se umístily v kategorii Charita, mi otevřely mi oči.

Co nyní plánujete?

Naše onlinové miminko unuo.cz má spoustu krásných plánů a nových produktů, takže jsem doslova zavalena prací, ale ­takovou tou krásnou. Tou, kdy se rodí nové originální věci vyrobené v Čechách. V osobním životě se moc těším na léto, sluníčko a smích mých dětí na dovolené.

Přihlášky do soutěže můžete odesílat do 30. 6. 2020, kdy se nominace uzavřou. Letos soutěžíme v kategoriích: Pod 30 let, Pod 40 let, Nad 40 let a Dobré srdce. Přihlásit se můžete zde.