Rozhovor s Ivou Kubelkou, při líčení v Dermacol VIP Zone na KVIFF

Jaký je váš oblíbený film?

Velmi těžká otázka. Já filmy miluji a myslím, že každá doba má svůj ikonický film, který měl na ni zásadní vliv. Například si pamatuji, že mně kdysi velmi imponovala Kleopatra s Elisabeth Taylor, ten film si spojuji i s obdobím mého dospívání a velmi se mi tehdy líbil. Obecně mám ráda historické velkofilmy, ty mě baví a vždy se na ně ráda podívám. Nevadí mi, když je tam častokrát i trochu fantazie, jednoduše, jsem schopná si vychutnat jakýkoli film, když je dobře udělaný.



Jaký je váš program ve Varech ?

Pokud jde o náš program v Karlových Varech, pro nás jako rodinu je velmi výjimečný, už od samého začátku. V sobotu jsem moderovala módní přehlídku Beáty Rajské, na níž měla zároveň svou premiéru i moje dcera Natálka, takže jsme to všichni velmi intenzivně prožívali. Byla to její první velká přehlídka, což byl pro mě velmi silný emotivní zážitek. Já sama jsem na molu nestála již mnoho let, proto jsem si vybrala z Beátiny kolekce kožené kalhoty, které asi nejlépe korespondovaly s mými pocity, které tento krátký návrat provázely. Samozřejmě, chystám se na množství jiných akcí, program mám dost nabitý, ale věřím, že bude čas i na filmy. Ráda bych viděla film s Julianne Moore, na to se chystáme.



Jak vnímáte spojení Dermacol s Beátou Rajskou?

Já sama s Dermacol spolupracuji již více než 15 let a velmi si tohoto spojení vážím. Mám radost, že díky této spolupráci stále mohu být inspirací pro mnohé ženy. Mám také radost, že Dermacol se začal podílet, partnersky i sponzorsky na kulturních akcích, které potřebují podporu od značek, jako je Dermacol. Například módní návrhář si díky tomu může dovolit udělat z prohlídky mnohem větší zážitek.



Jak vznikla myšlenka zapojit dceru do módní přehlídky?

Celá kolekce byla inspirována pohádkovými motivy a sama Beata říkala, že by se jí hodil někdo, kdo je ještě na rozhraní ženy a dívky. Natálii bude za několik měsíců 15 let a chtěla si to zkusit. Myslím, že každý člověk by měl mít možnost si zkusit to, po čem touží a o čem si myslí, že by ho bavilo, protože je to je jediná možnost jak zjistit, zda je to to, co by ho naplňovalo. Zejména v případě modelingu, kde to zvenku vypadá častokrát jinak, než to ve skutečnosti je. Chce to spoustu disciplíny a jako každá profese má své náležitosti.

Bez jakého kosmetického pomocníka nevyjdete z domu?

Pro mě jsou to jednoznačně korektory Dermacol Matt Control v tuhé tyčince, neuvěřitelně dlouho vydrží a jsou voděodolné. Já se s nimi na dovolené častokrát i koupu, protože moje pleť má sklony k pigmentacím, které potřebuji zakrýt. Na tento produkt nedám dopustit, a to jsem je za posledních 22 let opravdu vyzkoušela hodně. Korektorů je na trhu obrovské množství a tento je pro mě jednoznačně jeden z nejlepších, proto ho mám vždy při sobě. Miluji také řasenky Dermacol a momentálně nové rtěnky Iconic. Mají krásné odstíny, výborně hydratují a tím, že je to balení 2v1, člověk má okamžitě po ruce rtěnku i konturku.