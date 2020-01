Slovní bitku ale dokážu hravě vyvolat i v odpoledních hodinách nebo při společném uléhání ke spánku. Párkrát jsem se dokonce se svým mužem pohádala, zatímco on už dávno spal. Ne snad že bych si slovní potyčky užívala. Mé nasazení a intenzita jsou ale někdy opravdu obdivuhodné. Argumentem „mám to po tátovi“ pak vcelku standardně odůvodňuji svůj častý „blackout“.

Jasně, nemůžu všechno házet na svoji genetickou výbavu, ale je pravda, že i dědičnost hraje v tomto případě velkou roli. Protože jsem si svého nedostatku vědoma, snažím se na něm pracovat a také v něm (jako ve většině věcí) hledat alespoň nějaká pozitiva. V čem tedy můžou být hádky prospěšné?

V první řadě je důležité říct, že když dojde ke konfliktu, nemusí to nutně znamenat, že vám to doma neklape. „Občasná hádka do vztahu patří, tedy alespoň do vztahu, který není mrtvý. Jak říkávala moje babička: ‚Dokud se lidé hádají, mají se rádi.‘ Znamená to, že v něm není stereotyp a že vám partner stojí za to, abyste před ním obhájili svůj názor,“ říká Mgr. Renata Jardin Kocourek, psycholožka z kliniky Canadian Medical.

Vždyť si vzpomeňte na své minulé rozchody. Když už „to“ tam ne bylo, jistě vám nedělalo problém bouchnout dveřmi a vzniklou situaci prostě neřešit. Byla vám zkrátka stejně lhostejná jako partner sám. Jinými slovy, v některých případech může být naše rozepře jistým indikátorem zamilovanosti.

31 % párů nejčastěji čelí hádkám kvůli financím.

Takový malý test jsem nedobrovolně podstoupila zrovna nedávno, kdy jsme si doma opravdu vjeli do vlasů. Spouštěčem byla malichernost typu „odhozená plechovka od pití na naší kuchyňské lince“. Ihned poté, co jsme si vyčetli i tetičku z druhého kolena a v několika pádech vyskloňovali slovo rozvod, to přišlo. Vnitřně jsme se zalekli. Báli jsme se, že by se naše slova mohla naplnit a „problém“ u nás doma být příčinou rozpadu vztahu.

Dívali jsme se na sebe a oba jsme v tu chvíli pochopili, jak se vlastně milujeme. Padli jsme si kolem krku a zbytek už asi nemusím detailně rozebírat. Ano, díky výměně názoru si můžeme uvědomit, co k tomu druhému cítíme. V koloběhu všedních dnů na to totiž můžeme celkem snadno zapomenout.

Pro partnerský vztah může být zásadní další fáze samotné hádky. Přenést se přes své ego a říct: „Ano, v tomto máš pravdu, pojďme se nějak dohodnout,“ může být pro leckoho z nás velmi složité. Přiznat svoji chybu a hledat společnou cestu z problému ven je ale dalším způsobem, jak pouto mezi partnery ještě více upevnit.

11 % českých párů tvrdí, že nikdy neprožilo manželský konflikt.

„Pokud je výsledkem hádky domluva, jak situaci vyřešíte, případně že ji chcete nějak řešit, může to váš vztah utužit. Je to lepší, než kdybyste o dané věci nemluvili a dusili svoje připomínky v sobě,“ tvrdí psycholožka.

A co dál? Na řadu pak přichází samotné usmiřování. Podle psycholožky Jardin Kocourek jsou dvojice, které po konfliktu potřebují trochu času na uklidnění, ale i ty, které se usmiřují sexem. A kdo to zná, asi dobře ví, jak milostné řádění po hádce zhruba probíhá.

Mně osobně se vždy vybaví jedna ze závěrečných scén filmu Pan a paní Smithovi, kdy poté, co se Angelina s Bradem málem zabijí, se velmi vášnivě pomilují. Často slýchaná věta „pojď si vjet trošku do vlasů, ať se pak můžeme hezky usmiřovat“ je pro tuto situaci zcela výstižná!

I když se nám díky konfrontaci podaří vztah nakopnout, naučíme se ustupovat, probudíme umírající vášeň nebo si uvědomíme skutečné city, stále musíme mít na paměti jednu zásadní věc – ovoce nemusíme sklízet donekonečna, a pokud budeme do hádek tahat, co do nich nepatří, vztah můžeme dříve či později přivést do záhuby.

Možná vám rady, jak se naučit „správně“ hádat, přijdou úsměvné. (Vždy si při jejich čtení představím, jak v průběhu nedorozumění stopnu druhou stranu, začnu listovat příručkou Jak se pohádat a vyberu vhodné synonymum pro blbečka.) Musíme se ale nad nimi alespoň naučit přemýšlet. Myslet na úctu, která je v partnerství důležitá a která se kvůli nevhodnému způsobu vyjádření názoru může velmi rychle vytratit.

„Do hádky nepatří snaha druhého ponížit nebo hanit, vyčítat mu nesouvisející věci, snažit se vyhrát za každou cenu či si na partnerovi léčit vlastní frustraci,“ zdůrazňuje psycholožka.

Podle definice znamená slovo hádka „emočně vypjatou výměnu názorů mezi dvěma či více osobami“. Zní to docela pěkně, že? Tak na to mysleme. Hádky fakt nemusejí znamenat nic odstrašujícího ani nepřípustného!