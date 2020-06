Obchodní centrum Atrium Flora se veřejnosti otevřelo již 11. května 2020. Otevření od pondělí 25. května se dočkal i food court. V prostorách obchodního centra však nadále platí povinnost zakrývat si ústa a nos či dodržovat dvoumetrové rozestupy. To se ale netýká v době konzumace, kdy můžete roušky odložit. Opět tak můžete pohodlně navštívit své oblíbené restaurace a kavárny s chutnými pokrmy a vybrat si z pestré škály kuchyní, které jsou v Atriu Flora k dispozici. Samozřejmou možností je forma take-away. Prostory jsou dostatečně zaopatřeny i pro pohodlnou konzumaci přímo v obchodním centru.

Spolu s otevřenými obchody se navrací i Program výhod obchodního centra. Registrace do Programu výhod obchodního centra je bezplatná a naprosto jednoduchá. Stačí se zastavit v info stánku Atria Flora, kde si vyzvednete vaši kartu výhod. S Programem výhod můžete začít čerpat exkluzivní slevy do obchodů, restaurací a kaváren, a to hned po registraci. Slevy se sezonně obměňují jednou za čtvrt roku, a tak se vždy máte na co těšit. Tyto výhodné nabídky jsou k dispozici pouze členům Programu výhod.

V obchodním centru na vás čekají i skvělé sezonní slevy. V Atriu Flora tak výhodně zakoupíte atraktivní módu, obuv a doplňky, vybavení domácnosti či elektroniku nebo produkty pro vaše mazlíčky.

I přes nákupní euforii je nadále důležité myslet na bezpečnost všech návštěvníků i zaměstnanců. Obchodní centrum Atrium Flora proto nadále nepolevuje v dezinfekci prostor ani v dostupnosti desinfekčních přípravků pro návštěvníky. Ty jsou k dispozici bezplatně v prostorách obchodního centra. Obchodní centrum také doporučuje využívat bezkontaktní platby ve všech obchodních prostorách. Ochranné pomůcky si můžete zakoupit v Rouškomatu, který najdete vedle prodejny Albert.

Aktuální informace najdete na webu www.atrium-flora.cz.