„Byla to krásná práce, na kterou moc rád vzpomínám. Impuls k načtení knihy přišel od Františka, se kterým spolupracuji neskutečně ráda. Jsme přátelé a už máme za sebou mnoho společné práce. Od scénických čtení, vyprávění jeho vánočních povídek (které jsou mimochodem naprosto úžasné, píše velmi poutavě), až po společné divadelní představení Ve stínu Mefista,“ popisuje spolupráci na čtení audioknihy Dominiky Býmová a dodává: „Chvíli trvalo, než jsem našla tu správnou polohu. Je to velmi specifická práce s hlasem a je třeba ubrat trochu z osobního naturelu. Jsem energický člověk a musela jsem se ve svém projevu držet velmi při zemi. Ctít celkový rytmus rozhovoru. Přece jen jsem reprezentovala hlas spisovatelky Markéty Zahradníkové.“





Audiokniha je pohledem do soukromí kněze, který miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky a v hospodě je jako doma. Vyprávění formou rozhovoru o práci faráře, víře v Boha, o postavení současné církve v ČR, o protestantech, svobodě, dobru a zlu, stáří či výchově dětí je prokládáno různými životními příběhy. Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. „Moc jsem se na pana faráře těšila. Mám ráda lidi s jeho elánem a odhodláním dělat věci jinak. „Zbyněk“ se vymaňuje z určitých dogmat a dělá to skvěle,“ říká herečka Dominika Býmová. Audioknihu vydává Supraphon digitálně i na CD. Celková stopáž nahrávky je více než devět a půl hodiny.