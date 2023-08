Jak správně vybrat aktovku pro školáka

V dnešní přepestré nabídce školních aktovek a batohů se orientuje jen málokdo. V on-line prostředí už je to opravdu hotová džungle zaplavená pochybným zbožím asijského původu, takže pokud chcete předejít zklamání a mít jistotu, že svého školáčka vybavíte opravdu kvalitní aktovkou, uděláte nejlíp, když se zaměříte na ověřené, lokální výrobce.

Sázka na jistotu a oblíbenou volbou rodičů i dětí je například lokální značka BAAGL, která přináší kromě horké novinky BAAGL AIRY (nejlehčí ergonomická aktovka pro prvňáčky) i další kolekce výjimečných aktovek, batohů a celé řady dalších školních i volnočasových potřeb a doplňků. Novinka BAAGL AIRY váží pouhých 700 g a je k dispozici v různých barevných provedeních a je ideální pro žáky prvních a druhých tříd, kteří jsou drobní a nejsou zvyklí nosit velkou zátěž. Tímto batohem se BAAGL posouvá na špičku trhu se školními batohy a poskytuje rodičům i dětem bezpečný, lehký a stylový produkt. S batohem AIRY se i ty nejmenší děti budou cítit jako na obláčku a jejich záda budou v bezpečí!

Překvapit dítě novým batohem není nejlepší nápad. Zejména pokud ho pořizujete pro prvňáčka, jedná se o velkou událost, proto se na nákup vydejte společně a ideálně do kamenného obchodu například do pražské Libně, kde v nově zrekonstruovaných prostorách areálu u Pekařky otevřel BAAGL svou první značkovou prodejnu, kde vám ochotně poradí zkušený personál. Nejde jen o to, že byste se nemuseli trefit do vkusu, ale dítko by mělo mít možnost batoh si v klidu vyzkoušet, zjistit, jak mu sedí a jak se mu s ním manipuluje. Na vás dospělých je pohlídat, zda splňuje všechny nároky na bezpečnost a funkčnost.

Důležitá je především konstrukce a hmotnost. Pro prvňáčka je vhodný model s pevnou konstrukcí a zpevněným dnem, který neváží víc než 1200 gramů. Dále musí mít ergonomicky tvarovaný zádový systém z prodyšného materiálu. Popruhy by měly být dostatečně široké, aby se školákovi nezařezávaly do ramen a při chůzi ho neomezovaly v pohybu. Praktické jsou nastavitelné popruhy, které lze přizpůsobit výšce postavy, takový batoh s vaším žáčkem „poroste“ a může mu sloužit více let. Podle fyzioterapeutů by neměl chybět ani hrudní pás zajišťující rozložení váhy aktovky na celý trup. Značka BAAGL toto vše nabízí. Mezi klíčové vlastnosti jejich aktovek a batohů patří zejména nízká hmotnost, ergonomicky tvarovaná záda kopírující anatomické zakřivení páteře a systém snadno nastavitelných popruhů, bezpečnostní, reflexní prvky, snadné otevírání, pevné dno, voděodolný materiál, kompaktní design a spousta dalších benefitů.

Pozornost věnujte také vnitřnímu uspořádání batohu. Má vaše dítě ve svých věcech systém a pořádek? Pak se zvládne dobře orientovat i ve dvoukomorovém batohu, s nadšením si nastěhuje pomůcky do jednotlivých přihrádek a vždycky bude vědět, kam sáhnout pro to, co právě potřebuje. V opačném případě bude vhodnější aktovka s jednodušším uspořádáním a méně kapsami. Zdánlivý detail, který byste rozhodně neměli podcenit, je i zavírání. Nechte školáka, ať si vyzkouší batoh sám otevřít a zavřít. Stres, kdy kamarádi utečou na oběd dřív, než se mu podaří aktovku zapnout , je to poslední, co byste svému dítěti přáli.

Samozřejmostí by měly být bezpečnostní prvky, jakými jsou odrazky, výrazné barvy a reflexní materiál. V případě, že byste při výběru tápali, sázkou na jistotu jsou aktovky s takzvaným ITC certifikátem potvrzujícím kvalitu výrobku. Na etiketě bývá rovněž vyobrazena silueta páteře.

Přejeme vám šťastnou ruku při výběru a vašemu školáčkovi pohodové vplutí do nového školního roku, a to právě se značkou BAAGL, kde školní aktovky i batohy seženete jak ve výhodném setu, tak samostatně.

