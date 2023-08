Jak si vybrat perfektní dámskou košili

Podle jakých parametrů zvolit dámskou košili, aby nám slušela?

Stylová dámská košile může mít mnoho podob. Je tedy na každé z nás, jaký model si vybereme. Dámskou košili můžete vybírat na základě různých kritérií. Ženy košile vybírají nejen dle ceny, ale také dle střihu nebo dle barvy. Důležitý je i materiál, z kterého je košile pro ženy vyrobená. V letošní sezóně pofrčí převážně dámské košile z přírodních tkanin. Velmi oblíbeným modelem je např. košile pro ženy ze 100% bavlny. Ta je totiž příjemná na dotek a pohodlná. Dámské košile z přírodních tkanin jsou také tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života není cizí velkým módním světovým ikonám. Dámy tak mají rozhodně z čeho vybírat. O výše zmíněných parametrech, jako je střih či barva košile, se dozvíte více v dalších odstavcích.

Jaký střih košile si vybrat podle typu postavy?

Na trhu je celá řada střihů dámských košil. Oblečeme-li si např. kalhoty v slim fit střihu a máme vyšší postavu, bude nám jistě velmi slušet dámská košile v oversize střihu. Tento kousek pak můžeme nosit i k legínám. Pokud se vám líbí spíše dámské sukně, můžete do ní košili zakasat. Díky trendy plisované nebo trapézové sukni s vysokým pasem se opticky prodlouží vaše figura. Do business outfitů pak mohou ženy zvolit pouzdrovou sukni a volánkovou košili. Do boho outfitů pak můžete vybírat volnější dámskou košili v regular fit nebo v relaxed fit provedení. Díky ní totiž vytvoříte stylový vzdušný outfit. Boho styl je plný vzorů a motivů, letos budou v kurzu ty zvířecí a květinové. Jistě si tak mezi nabízenými modely dámských košil vyberete ten pravý kousek podle svého gusta i vy! Jestliže máte štíhlou nebo normální figuru, můžete si vybrat i dámskou košili v slim fit verzi. Ta je upnutá a dokonale tak vyrýsuje vaše ženské křivky.

Jaké barvy, vzory a motivy budou letos na košilích trendy?

Aby byl váš outfit vyšperkovaný do posledního malého detailu, bude dobré, když budete mít přehled o módních barvách, vzorech a motivech pro danou sezónu. Jste-li romantické typy, můžete vsadit na jemné pastelové tóny barev. In budou i přírodní barvy. Máte-li naopak rády extravagantní modely košil, můžete vsadit na rudou barvu. V té budete nepřehlédnutelné. Velký výběr dámských košil najdete např. i tady: https://www.sinsay.com/cz/cz/zena/obleceni. Zde si módní košili pro ženy vybere i ta nejnáročnější z vás. Pro milovnice výraznějších kousků jsou na trhu k dispozici i kárované košile nebo košile pro ženy se zvířecími motivy. Zebrované, leopardí i tygrované kousky tak budou dobrou volbou. Máte-li rády klasiku, jsou pro vás jako stvořené dámské košile v černém a v bílém provedení. Bílé košile výborně zapadnou i do svěžích celobílých outfitů. K černé košili pak můžete hravě kombinovat jakkoli barevné kalhoty či sukni.

Zdroj foto: vlastní / sinsay.com