Pravda, svět se nyní stará o trošku důležitější věci, než jsou barevné ponožky decentně vyčnívající z polobotek. Na druhou stranu nečekané překvapení v poštovní schránce v podobě legendárních pestrobarevných ponožek z Ponožkovic udělá radost nyní víc než kdykoliv jindy.

Obálka s pestrou zásilkou





Do poštovních schránek posílá Klub Pánů z Ponožkovic každý měsíc svým členům nový, unikátní ponožkový pár. A proč? Pro radost. Znáte to, kdo si hraje, nezlobí… A srdce kavalíra se v muži probouzí, když je jeho klučičí duše uspokojená.

Hodí se teď barevné ponožky?

Kdy jindy jsou malé radosti potřeba tolik, jako když jsou velké starosti? Zásilky z Ponožkovic navíc chodí přímo do poštovní schránky, takže se jedná o potěchu zcela bezkontaktní.

Členství jako dárek

Jak na to? Objednejte členství na www.ponozkovice.cz. První zásilka dorazí do schránky do 3 pracovních dní od objednávky. Posílejte tedy nenápadně manžela či partnera vybírat schránku, než v ní svou zásilku najde. Spolu s ponožkami dorazí také uvítací dopis do Klubu včetně informace o tom, jak dlouhé členství jej čeká a co od něj očekávat. Navíc je do uvítacího dopisu možné přidat i osobní vzkaz, kterým roztáhnete překvapený úsměv to dimenzí známých jen Vám. Nebydlíte spolu? Nebo chcete dárek předat osobně? První zásilku v dárkové krabičce můžeme poslat na Vaši adresu. Každá další pak už poputuje jemu.

Ponožky pro sousedy

Nebo máte nějaké známé v zahraničí, za kterými se teď nemůžete vydat? Pošlete i jim barevný pozdrav z Česka přímo do jejich poštovní schránky. Klub má stovky členů v zahraničí. Pakliže v cílové zemi funguje pošta, pak zde funguje i členství v Klubu Pánů z Ponožkovic.

Sladěný a spokojený pánský podvozek

Návrh ponožek má na starosti Nejvyšší ponožková rada. V jejím čele stojí neohrožený sekretář Hubert Ponožka se svou zásadou, že ani ponožka si nemůže dávat přízemní cíle. A právě proto Klub rozšířil svou působnost do výšin mužské anatomie, o nichž se mu dříve ani nesnilo. V rámci Operace trenýrky si ti nejodvážnější z odvážných mohou nechat zaslat svůj ponožkový exemplář v doprovodu ladícího pánevního rubáše. Výsledný efekt je zdrcující a ohromující zároveň. A to nejen pro členy samotné, nýbrž především pro dámské publikum.

Edice pro ženy a děti za polovinu, když jsou školy zavřené….

Dámy však v Ponožkovicích nemají roli pouze pozorovatelskou. Jednou do roka pro ně vzniká dámská edice, při jejíž tvorbě jde Nejvyšší ponožková rada na hranu svých možností ve snaze dosáhnout netušených estetických výšin. Inu, uspokojení náročného dámského očka a nášlapníčku také není malý cíl.

Nic však nedodá dospělé populaci tolik uspokojení, jako štěstí jejich potomků. Obzvláště je-li dosaženo správnou výchovou. V Ponožkovicích proto vznikla sada Ponožkovýchova 1, která obsahuje nejen 4 páry ponožek, nýbrž i několik her rozvíjející jemnou motoriku, přirozený párovací pud a cit pro barvy. Klub navíc rozhodl, že po dobu uzavření škol a školek bude sada k dispozici za polovinu ceny původní, neboť v Ponožkovicích z vlastní zkušenosti vědí, že každá chvilka strávená nad kvalitním samostudiem je nyní pro rodiče požehnáním.

Česká kvalita i soudržnost

A co říci závěrem? Snad jen ujistit, že v Ponožkovicích se dbá na vysokou kvalitu a ponožky se pletou výhradně v Česku na Vysočině. Výhodou je nejen ona kvalita, jelikož Česko má dlouholetou textilní tradici a ponožky vyráběné v našich končinách jsou k neroztrhání, ale i česká soudržnost. Tak jako samotná jedna ponožka toho mnoho nezvládne, ani Klub Pánů z Ponožkovic by nebyl ničím bez svých skvělých a výhradně českých dodavatelů. A tak to má být.

Mrkněte, jak správně začít den:

O Klubu Pánů z Ponožkovic

Klub byl založen v roce 2014. Jeho ponožky nosí desetitisíce českých mužů a dvojnásobek českých nohou. Ponožkový exemplář, který členové Klubu každý měsíc obdrží, je vždy nový, neopakující se a jeho vzhled je do poslední chvíle tajen. Členství lze pořídit i jako distanční dárek bez nutnosti osobního předání. Cena základního 3 měsíční členství je 650 korun. Klub si zakládá na tom, že všechny jeho produkty jsou vyráběny přímo v ČR.

www.ponozkovice.cz

https://www.instagram.com/ponozkovice/

https://www.facebook.com/ponozkovice/