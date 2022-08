Již posedmé se na střeše Obchodního centra Šestka sjedou veteráni ze všech koutů naší země. Do Ruzyně se vrací Classic Drive vol. 7, přehlídka historických automobilů vyrobených v 50. až 90. letech minulého století i takzvaných youngtimerů, vozů se stářím od 25 do 29 let se sběratelským potenciálem. Akce s jedinečným geniem loci díky těsné blízkosti letiště proběhne v sobotu 10. září od 12:00 do 18:00.