Zdraví máte jen jedno. Ale ruku na srdce, máte čas o něj pečovat? Většina z nás pendluje mezi zaměstnáním, domácností, nákupy a starostmi o děti. Nakonec jsme rádi, že si večer sedneme k televizi a je chvíli klid.

Jenže žijeme v době stresové, která má ničivý vliv na zdraví, varují odborníci a jedním dechem nás vybízejí, abychom nepodceňovali signály těla, které poukazují na různé zdravotní neduhy. Kde je máte hledat? Na kůži, nehtech, očním bělmu…



Zabere vám to jen malou chvilku, ale určitě to stojí za to. Když se totiž nemoc zachytí v počáteční fázi, její léčba je jednodušší. A u starších lidí může taková včasná diagnóza zachránit život. Kde tedy máte s preventivní prohlídkou začít?

Tmavé čáry na nehtech

Budete se divit, ale takové nehty dokážou o vašem zdraví říct hodně. Například podélné rýhy naznačují potíže se zažíváním. Hrubý nebo hrbolatý nehet mívají lidé s lupénkou či artritidou. Příliš bledé nehty jsou důsledkem špatné výživy, ale můžou signalizovat i počáteční problémy s cukrovkou či srdeční nedostatečností. Objevili jste na nehtech bílé skvrny? Nechte si vyšetřit játra.

POZOR: Tmavé svislé čáry na nehtech můžou být příznakem melanomu. Pokud si nepamatujete, že byste měli v poslední době na nehtech úraz, raději si zajděte za odborníkem.