Na naši psychiku působí mnoho věcí a podnětů, které vědomě nevnímáme. Ovlivňují totiž často hlavně naše podvědomí. A tak máte možná doma nějaké předměty nebo barvy, co vás rozrušují, aniž byste o tom věděli a připustili si to. Když se jich zbavíte, najednou budete mít pocit, že je vám doma daleko líp. Na co se v psychologii prostředí zaměřit?



Pěstujte živé květiny

Mít na okně orchidej nebo na knihovně asparágus je příjemné, i když živé květiny vyžadují péči. Jsou ale jako vyslanci přírody, která se nám nastěhovala do bytu. Většina rostlin prospívá i celkovému prostředí, čistí vzduch a pohlcuje toxické látky, třeba ty z nábytku nebo koberců. Stačí si pořídit kupříkladu fíkus, anturii, tchynin jazyk, ledviník nebo dracenu, dopřát jim podmínky, jaké potřebují, a pak už se jen těšit z jejich přítomnosti. Pokud máte kočku či psa, dejte pozor rostliny neokusují.

Řezané květiny ve váze jsou taky krásné, ale jde vlastně o „mrtvolky“, nejsou už živé. Proces uvadání kytek nemusí některým lidem dělat podvědomě dobře, pořád mají vlastně na očích nějaký konec a zmar. Dostanete-li tu a tam pugét, určitě to vaši psychiku nerozhodí, ale zejména ženy, které chtějí mít na stole pořád řezané květiny, se můžou – aniž by věděly proč – cítit nedobře. A umělé kytky? I když třeba nevypadají úplně „hřbitovně“, zanášet si byt zbytečným plastem není zrovna moudré.

Vyhoďte vše nepříjemné

Nechali jste si doma na poličce dárek od bývalé lásky, která nedopadla dobře? Anebo suvenýr z dovolené, kterou jste celou proleželi v hotelovém pokoji s úpalem? Mít pořád na očích nepříjemné vzpomínky není dobré. I když si třeba každý den vědomě nepřipomenete: „Božínku, to mi ale bylo v tom Egyptě špatně,“ stejně se do vašeho podvědomí vloudí negativní pocit. Je to podobné, jako když některé ženy už nedokážou nosit kabelku, z níž jim kapsář vytáhl peněženku. Věci spojené s něčím nemilým nemusíte vyhodit, stačí, když je schováte nebo darujete někomu, kdo o nich nic neví.



Vylaďte si probuzení

O tom, že v ložnici nemají být televize, počítač ani zapnutý mobil, slyšíme poměrně často. Prostor na spaní by měl být oddělený od ostatního bydlení a nepřecpaný věcmi. Měli byste také myslet na to, aby – ať už se ráno probudíte na zádech nebo na boku – váš pohled padl na něco pěkného. Díky tomu se příjemně naladíte a budete mít hned hezčí den.

Mějte vždy čistý stůl

Říká se, že místnost vypadá daleko uklizeněji, když neleží nic na stole. Má to taky příjemný vliv na lidskou psychiku. Jídelní i pracovní stůl jsou jednou z největších celistvých ploch v bytě, a když nejsou uklizené, může to v nás budit značný chaos. Naopak stůl bez krámů nejenže dobře vypadá, ale taky nám jakoby připomíná, že nemáme žádné resty. Je to prostě doslova a do písmene „čistý stůl“.

Vystavte si milé fotky

Snímky, ze kterých se na vás dívá milující babička, fotografie, na nichž děda hraje na housle, rodiče se slastně vyvalují u moře nebo vy jako děti tančíte na karnevalu převlečeni za muchomůrku, vždycky vyloudí úsměv. Ani si neuvědomíte, když projdete kolem takového „tabla“, jak se vaše podvědomí uculuje a jak se ladíte do pohody. Děláme to opravdu často nevědomě, a kdyby se nás někdo zeptal, proč jsme se zrovna usmáli, nebudeme to vědět.

Jsou ale lidé, kteří si fotky svých blízkých vystavují i proto, aby si uvědomovali, koho v životě měli a mají. Ráno své příbuzné z obrázků dokonce pozdraví a nechají na sebe chviličku působit pocit, že na světě nejsou sami a někdo jim kryje záda.

Věšte jen hezké obrazy

Kdysi se údajně jistí američtí turisté domáhali odškodnění od cestovní kanceláře, protože měli zpackanou dovolenou. V hotelovém pokoji jim totiž viselo lovecké zátiší s mrtvým bažantem a je prý celou dobu skličoval pohled na obraz. Těžko říct, proč ho nesundali. Pro nás je to ale zajímavá připomínka toho, jak neblaze na nás můžou působit díla, která nám visí na zdech. Ponuré výjevy, bouře na moři, tmavé barvy, ale i plakáty na filmové horory, fotky „tvrdých“ kapel nebo ty umělecké, které nevypadají idylicky… I když se vám třeba hodí do interiéru, možná rozrušují vaše podvědomí víc, než si myslíte.

Přemýšlejte o výmalbě

Móda v posledních letech velí mít aspoň jednu stěnu obýváku například temně zelenou nebo fialovou, ložnici vínovou, jídelnu tmavohnědou. Mají to tak sousedé, lidi v televizních reality show, vidíme takové obrázky v časopisech.



Jenže často nepřemýšlíme, jestli se taková trendy záležitost hodí i do našeho bytu a zda nám s výraznými barvami bude dobře. Nápadné barvy můžou nejen rozrušovat, ale také opticky zmenšovat rozměry místnosti nebo snižovat její výšku. A tak se potom třeba najednou v nově vymalovaném pokoji cítíte hůř.

Nezahlťte se dekoracemi

Hlavně ženy jsou milovnicemi různých dekorativních předmětů a vystavují si je, kde se dá. Ovšem kupříkladu sbírka roztomilých slonů nebo příliš mnoho porcelánu nemusí vytvářet příjemnou atmosféru. Nejenže na to sedá prach a lidem se hůř dýchá, ale hlavně velké množství věcí rozptyluje pozornost, nutí oči těkat sem a tam. Míň bývá víc. Pokud chcete mít svou sbírku pořád v dosahu, umístěte ji do uzavírací skříňky obývací stěny, a když se budete chtít pokochat nebo pochlubit, prostě jenom otevřete dvířka.