Vše, co jste letos mohli zažít na Harper´s Bazaar Wellness Day

Již se stalo tradicí, že se s prvními letními paprsky celá redakce Harper’s Bazaar schází společně se svými věrnými čtenářkami a přáteli magazínu v prostorách překrásného, luxusního hotelu Mandarin Oriental Prague. Zde, v samém srdci historické Prahy, všichni na chvíli zapomínáme na každodenní stres a dopřáváme si absolutní relax jen sami pro sebe. Právě v rámci Wellness day jsme se díky našim partnerům mohli zcela ponořit do světa fyzické i duchovní krásy a zdraví.

O komfortní, ekologickou dopravu se postaralo Volvo se svým novým modelem, který vítal účastníky dne přímo u vchodu do hotelu. Den však nemohl plnohodnotně začít bez šálku výborné kávy od Espresso Professional nebo oficiálního nápoje léta, Aperol Spritzu, které nejlépe chutnaly společně s cateringem od Mandarin Oriental Prague v prostorách zahrady vybavených nábytkem od Dedon Stopka a vyzdobenou od Florist Prague.

Bohatý program nabídl mimo jiné hudební lázeň s Martinou Jeličić hrající na tibetskou misku. V Aromatherapy Associates boudoiru na pokoji č. 102 se prováděly relaxační masáže hlavy a šíje. I letos nás čekala řada zajímavých novinek ze světa beauty a módy – švédská společnost Oriflame tentokrát představila dvě řady v péči o pleť, a to hybridní péče Waunt a Novage, a britská značka Aromatherapy Associates zase nabídla k vyzkoušení přírodní produkty s využitím esenciálních olejů a aromaterapie. Milovníci přírodní kosmetiky se mohli v budoáru společnosti BiOOO.CZ seznámit s přírodními holistickými doplňky stravy Terranova Health a s německou aromakosmetikou Taoasis – nechybělo zde osvěžení v podobě letních drinků s vitamíny a minerály či (opravdu) zdravých čokokuliček. Měli jsme také možnost se blíže seznámit s českou značkou potravinových doplňků nové generace WeCare, za jejichž vývojem stojí tým odborníků využívající prémiové ingredience a nejnovější inovace v oboru.

Příznivci niche parfémů jistě ocenili přítomnost Fragranza Perfume Gallery, kde byly představeny exkluzivní niche parfémy od Strangelove NYC, Acqua di Praga, The House of Oud a Tiziana Terenzi. Své čichové smysly hosté mohli potěšit i v budoáru Notino & Coty, a to parfémovými bestsellery značek Burberry, Gucci a Chloé. Zde se také nacházela koupelna snů – byly tu totiž k vyzkoušení luxusní saténové župany, beauty elektro, štětce a další produkty Notino Collection. Krom rozkošných květinových čelenek jste tady navíc mohli vytočit dárky na kole štěstí, kde mezi hlavními cenami byly plné velikosti parfémů prezentovaných značek.

Hosté si také mohli nechat udělat dermatologickou diagnostiku pleti od Institutu laserové a estetické medicíny Asklepion, a to s doporučením na vhodná ošetření a péči v podání luxusní francouzské kosmetiky Phytomer, kosmeceutiky Vie Collection a květinové kosmetiky Fleur. Konzultaci v rámci péče a zdraví pleti si návštěvníci Wellness day mohli také dopřát od americké společnosti SkinCeuticals. Analýzu pleti s biometrickým analyzérem nabídla tentokrát slavná značka Helena Rubinstein, a to společně s anti-aging masáží rukou. Nezapomínalo se však ani na zdraví vlasů, jejichž diagnostiku nabízel budoár Dr. Max beauty, kde se hosté také mohli nechat profesionálně nalíčit za použití slavné kosmetiky Physicians Formula nebo si vychutnat lehkou masáž rukou s krémy Apivita.

Německá značka Braun zde představila domácí přístroj pro účinné trvalé odstraňování chloupků, a to společně s dermatoložkou a ambasadorkou brandu, Taťánou Kuchařovou. Myslelo se i na módu a stylové doplňky. I tentokrát jste mohli vyzkoušet nejnovější kolekci brýlí od EYE EYE, představující značky MOSCOT, Andy-Wolf, Cutler and Gross a SALT a nově i japonské rodinné firmy Masunaga 1905. Přiblížit se přírodě tělem i duší jsme mohli s kolekcí šperků Kat. jewelry od Kateřiny Sochorové, jejíž kolekce plná přírodních polodrahokamů a perel zprostředkovává životní sílu a energii svým nositelům.

Foto: Ivan Kassa, Vojtěch Veškrna, Ivan Kahún